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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 sebebiyle seçimin ertelenmesi tartışılıyor
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 sebebiyle seçimin ertelenmesi tartışılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:51:32 -
Ürdün'de Kovid-19 sebebiyle seçimin ertelenmesi tartışılıyor

AMMAN (AA) - Ürdün'de Seçim Kurulu, parlamento seçimin ertelenmesinin bir seçenek olduğunu, son kararın kral tarafından verileceğini açıkladı.

Seçim Kurulu Sözcüsü Cihad el-Mumeni yerel basında yer alan açıklamasında, kurulun seçim tarihini değiştirebileceğini ama seçimi ertelemek gibi bir yetkisinin olmadığını hatırlatarak, anayasaya göre seçim tarihinin değiştirilmesi için son tarihin 27 Ocak olduğunu söyledi.

Anayasaya göre, parlamentonun görev süresinin dolmasından 4 ay sonra seçimin yapılması gerektiğini söyleyen Mumeni, eğer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılırsa seçim kurulunun bir veya birkaç bölgede seçimi erteleme hakkına sahip olduğuna işaret etti.

Parlamento seçiminde aday olmak isteyenler başvurularını Seçim Kurulu'na vermeye başladı. Başvurular perşembe gününe kadar devam edecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnameyle anayasanın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili seçimi yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçim için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

Bunun yanında Ürdün'de, ağustos ayından bu yana, Kovid-19 vakalarında ve virüsten ölen kişi sayısında artış görülüyor.

Kovid-19 ülkede yayılırken, bu durum Ömer er-Rezzaz liderliğindeki Ürdün hükümetini de sıkıntıya sokmuştu.

Ülke basınında, hükümetin önünde iki seçeneğin olduğu ifade ediliyor. İlk seçeneğin seçimi ertelemek olduğu belirtilirken, bu durumun mevcut hükümete sandıkta başarısızlık getireceği değerlendirmesi yapılıyor.

İkinci olarak ise, hükümetin, vatandaşların büyük çoğunluğunun salgın korkusuyla sandığa gitmeyeceğini tahmin etmesine rağmen seçime gideceği iddia ediliyor.

Ürdün'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam vaka sayısının 17 bin 464 olduğu ülkede Kovid-19 sebebiyle 110 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 297 kişi sağlığına kavuştu.



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