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Aktüel Ürdün ve Filistin iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü
Aktüel

Ürdün ve Filistin iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:07:03 -
Ürdün ve Filistin iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, resmi ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Ureykat ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İkili, Filistin meselesindeki son gelişmelerin yanı sıra uluslararası meşruiyetin ve Arap Barış Girişimi'nin öngördüğü iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu ele aldı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, dün, "Arap Barış Girişimi"ne bağlı kalınması için Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileriyle yoğun telefon diplomasisi yürütmüştü.

Uraykat, Arap ülkelerine, Filistin'e karşı yükümlüklerini yerine getirmeleri ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile normalleşme adımı atmamaları çağrısında bulunmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail ile normalleşmeyi reddetmişti.

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