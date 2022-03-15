Ürdün Kralı 2. Abdullah: 'Ukrayna krizi Ortadoğu'daki barış çabalarını...'
Ürdün Kralı 2. Abdullah bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın İsrail ile Filistinliler arasında on yıllardır devam eden ihtilafı çözme çabalarını etkilemesini beklemediğini söyledi.
Ürdün Kralı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna'da ne yaşanırsa yaşansın, bunun ileriye doğru hareket etmeye yönelik vizyonu etkileyeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.