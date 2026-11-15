Unutkanlık için bir hafta boyunca devam edin: Doğal onlarca ürün arasında tercih edilen şeyler

Bir çok sebep doğrultusunda görülen ve hemen tedavi edilmesi gereken bir hastalık türü olan unutkanlık ilerlediği zaman daha büyük sonuçlar doğurabilir. Bunun için ilk önce vitaminlerin eksik olup olmadığına bakılmalıdır. Yani unutkanlığın sebebi öğrenilmelidir. Daha sonra tedavisi ona göre uygulanmalıdır. Tedavilerde uzun süre yapılmalıdır. B12 eksiliği unutkanlığa sebep olur mu?, Unutkanlığının nedenleri nelerdir?, Unutkanlık başka hastalığa da sebep olur mu?, doğal tedavi yöntemleri nelerdir?, Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Unutkanlığın Sebepleri Nelerdir?

Vitamin eksiklikleri

Alkol ve madde bağımlılığı

Uyku bozukluğu

Beslenme eksikliği

İlaçların yan etkileri

Aşırı stres, depresyon

Denge bozuklukları

Kanser tedavileri

Enfeksiyon

Beyin tümörü

Unutkanlığın Tedavi Yöntemleri

Mutlaka hafta da 1 defa balık tüketilmelidir.

Eğer b12 den kaynaklanıyor ise B12 eksiliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için düzenli olarak B12 vitamini alınmalıdır.

Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi hayvanlar ürünlerinde tüketimi artırılmalıdır.

Kuruyemiş özellikle günlük 1 tane de ceviz tüketilmelidir.

Bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir.

Sirke tarifi; 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirke. Bu karışımı cam bir kavanoza koyun ve ağzı kapalı şekilde 20 gün bekletin. Sirke olduktan sonra yetişkinler 1 yemek kaşığı çocuklar 1 çay kaşığı tüketmelidir. 3 öğün alınmalıdır.

Akşam yatmadan önce 1 bardak taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.

1 demet maydanoz, 2 adet havuç, 2 adet kivi, yarım demet nane, 2 adet limon, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı da su. Bütün malzemeleri rondoya atarak tamamen parçalanmalıdır. Bu karşımı da 24 saat içerisinde içilmelidir. Hafta da 1 defa yapılması yeterlidir.

Balık yağı da unutkanlık için çok faydalıdır. Omega-3 bakımından zengin olduğu için unutkanlığı da geçirmektedir.

Kahve de düzenli olarak tüketildiği zaman unutkanlığa karşı iyi gelmektedir. Her gün 1 tane Türk kahvesi tüketilmesi yeterlidir.

Kakule bir çeşit kahve çekirdeğidir. Yine unutkanlığa karşı da iyi gelmektedir.

Biberiye yağı koklamakta hafızanın gelişmesini de sağlamaktadır.

Unutkanlığı azaltmak ve odaklanmayı güçlendirmek için uyku, beslenme, zihinsel egzersiz ve stres yönetimini içeren 7 günlük pratik bir plan uygulayabilirsiniz.

Haftalık Hafıza ve Odaklanma Planı

Eşya ve Ortam Düzeni. Anahtar, gözlük ve cüzdan gibi sık unutulan eşyalar için evde sabit bir nokta belirleyin ve her zaman oraya koyun.

Dijital Dikkat Dağınıklığını Azaltma. Yeni bir bilgi öğrenirken veya okurken televizyonu kapatın ve telefon bildirimlerini sessize alın. Aynı anda tek bir işe odaklanın.

Uyku Hijyeni. Hafızanın bilgileri kalıcı hale getirmesi (konsolidasyon) için aynı saatte yatıp kalkmaya özen göstererek 7-8 saat kaliteli uyku hedefleyin

Beyin Dostu Beslenme. Öğünlerinize Omega-3 kaynağı olan balık veya ceviz, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yaban mersini gibi antioksidan zengini besinler ekleyin. Şekerli ve aşırı işlenmiş gıdaları azaltın.

Fiziksel Hareket. Beyne giden kan akışını ve oksijenlenmeyi artırmak için en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın.

Zihinsel Egzersiz. Çapraz bulmaca çözün, hesap makinesi kullanmadan zihinden işlem yapın veya kısa bir şiir/şarkı sözü ezberlemeye çalışın

Stres Yönetimi ve Sosyal Etkileşim. Zihni yoran kortizol hormonunu düşürmek için 10 dakika nefes egzersizi yapın ve sevdiğiniz biriyle yüz yüze sohbet ederek nöral bağlarınızı canlı tutun. İnsan ömrünün 150 yıla kadar uzatılabileceğine inanan ve uzun yıllardır yaşlanma karşıtı teknolojilerle yakından ilgilenen bilim dünyası, bu hedeflerin gelecekte mümkün hale gelebileceğini savunuyor. Uzun yaşam konusundaki düşünceleri ve uzun yaşam araştırmalarıyla tanınan uzmanların çalışmaları tüm dünyada merakla takip edilirken, ömrü uzatmak kadar zihni dinç tutmak da büyük önem taşıyor. Çünkü yaş ilerledikçe ortaya çıkan en kritik sağlık sorunlarından biri olan unutkanlık, erken önlem alınmadığında yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek isteyenlerin hafızayı korumak için beslenme düzenine dikkat etmesi ve zihinsel egzersizleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

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