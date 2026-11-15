Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, inme, travmatik beyin hasarı ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik hastalıklardan sonra uygulanan doğru rehabilitasyon süreçlerinin, hastaların günlük yaşamda yeniden bağımsızlık kazanmasında hayati role sahip olduğunu belirtti. İnme (felç), omurilik hasarı, beyin travmaları, MS ve Parkinson gibi rahatsızlıkların bireylerin yürüme, konuşma, yutma ve el becerilerini doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, nörolojik rehabilitasyonun temel amacının işlev kayıplarını en aza indirerek yaşam kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak olduğunu ifade etti.