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Sağlık
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Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

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Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin beyinde etkili olan inme, travmatik beyin hasarı ve omurilik yaralanmalar zamanla beyinde hasara neden olabilir deyip uyardı.

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Foto - Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, inme, travmatik beyin hasarı ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik hastalıklardan sonra uygulanan doğru rehabilitasyon süreçlerinin, hastaların günlük yaşamda yeniden bağımsızlık kazanmasında hayati role sahip olduğunu belirtti. İnme (felç), omurilik hasarı, beyin travmaları, MS ve Parkinson gibi rahatsızlıkların bireylerin yürüme, konuşma, yutma ve el becerilerini doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, nörolojik rehabilitasyonun temel amacının işlev kayıplarını en aza indirerek yaşam kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

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Foto - Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

"Beynin yeniden öğrenme yeteneği: Nöroplastisite" İyileşme sürecindeki en büyük gücün beynin kendini yenileme kapasitesi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ökmen, şu açıklamalarda bulundu; "Beyin ve sinir sistemi, hasar gördükten sonra da yeni bağlantılar kurabilme ve kendini yeniden düzenleyebilme yeteneğine sahiptir. Biz bu bilimsel özelliğe 'nöroplastisite' diyoruz. Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir. Ancak nöroplastisite, ancak doğru, planlı ve sık tekrarlanan egzersizlerle güçlenir. İyileşme sürecinin ilk aylarda daha hızlı olduğu göz önüne alındığında, hastanın genel durumu uygun hale gelir gelmez zaman kaybetmeden rehabilitasyona başlanmalıdır."

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Foto - Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

Rehabilitasyon sürecinin kişiye özel planlandığını belirten Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen; fizyoterapi, ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi), konuşma ve dil terapisi, bilişsel rehabilitasyon ile spastisite tedavisinin yanı sıra psikolojik desteğin de sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu aktardı. Hastalara durumlarına göre yatarak, ayaktan veya ev programı şeklinde tedavi imkanı sunulduğunu kaydetti.

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Foto - Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

"Tedavide ailenin rolü büyüktür" Nörolojik rehabilitasyonun yalnızca hasta odaklı değil, aile odaklı bir süreç olduğunun altını çizen Ökmen, "Hastanın güvenle hareket ettirilmesi, transferi, ev içi düzenlemelerin yapılması ve ev egzersizlerinin takibinde aile bireylerinin eğitimi büyük önem taşır. Bu zorlu süreçte sabır ve emek kadar hasta yakınlarının kendi ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumaları da tedavinin başarısını doğrudan etkiler" dedi. Erken teşhisin ve zamanında müdahalenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, nörolojik rahatsızlık sonrasında atılan her küçük adımın yeniden bağımsız bir yaşama açılan kapı olduğunu belirterek hastaları uzman bir ekiple çalışmaya davet etti.

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