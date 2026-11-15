Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak

"Tedavide ailenin rolü büyüktür" Nörolojik rehabilitasyonun yalnızca hasta odaklı değil, aile odaklı bir süreç olduğunun altını çizen Ökmen, "Hastanın güvenle hareket ettirilmesi, transferi, ev içi düzenlemelerin yapılması ve ev egzersizlerinin takibinde aile bireylerinin eğitimi büyük önem taşır. Bu zorlu süreçte sabır ve emek kadar hasta yakınlarının kendi ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumaları da tedavinin başarısını doğrudan etkiler" dedi. Erken teşhisin ve zamanında müdahalenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, nörolojik rahatsızlık sonrasında atılan her küçük adımın yeniden bağımsız bir yaşama açılan kapı olduğunu belirterek hastaları uzman bir ekiple çalışmaya davet etti.