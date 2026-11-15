Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan başkanların adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel 'siyasi kumpas' dedi

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, parti yönetimindeki değişikliklerden çok, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski belediye başkanlarına verilen destekle gündeme geldi.

İstanbul'da yürütülen soruşturmalarda haklarında çeşitli suçlamalar bulunan 7 eski ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye katıldığı duyuruldu. Kurultayda bu isimlerin ortak mesajının okunması ve delegeler tarafından alkışlanması dikkat çekti.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK SUÇLAMALARINA RAĞMEN TAM DESTEK

Kurultayda farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve yerel yöneticilerin Yeni Parti'ye katılacağı yönündeki beklentiler gerçekleşmedi.

Kaynak habere göre partiye katılım açıklamaları, büyük ölçüde 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel tarafından aday gösterilen ve daha sonra çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski belediye başkanlarıyla sınırlı kaldı.

Tutuklu isimlerin ortak mektubu kurultay salonunda okunurken, delegeler mesajı uzun süre alkışladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "SİYASİ KUMPAS" SAVUNMASI

Genel Başkan Özgür Özel, kurultay konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli soruşturmaları ve devam eden yargılamaları hedef aldı.

İddianamelerde yer alan suçlamaları kabul etmeyen Özel, davaları “siyasi kumpas” olarak nitelendirmeyi sürdürdü.

Özel, konuşmasında “Cezaevlerindeki tüm masumları kurtaracağız” ifadelerini kullanarak tutuklu belediye başkanlarına desteğini yineledi.

Kurultayda Halk TV'nin yurt dışında bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu'nun dayanışma mesajına da değinildi.

7 ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Kaynak haberde, Yeni Parti'ye katıldığı belirtilen eski belediye başkanlarının karşı karşıya bulunduğu suçlamalar ve talep edilen hapis cezaları da sıralandı.

Beşiktaş – Rıza Akpolat: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Beykoz – Alaattin Köseler: Suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Şişli – Resul Emrah Şahan: Çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik ve irtikap suçlamaları kapsamında 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.

Büyükçekmece – Hasan Akgün: Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Bayrampaşa – Hasan Mutlu: Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve suç örgütü yöneticiliği veya üyeliği suçlamalarıyla 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği aktarıldı.

Ataşehir – Onursal Adıgüzel: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Adalar – Ali Ercan Akpolat: Örgüt kurma ve rüşvet alma iddialarıyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu suçlamalar kaynak haberde aktarılan adli iddialardır. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmemektedir.

ÇARŞAF LİSTE GİTTİ, BLOK LİSTE GELDİ

Kurultayın tartışmalı başlıklarından biri de parti yönetiminin belirlenmesinde kullanılacak seçim yöntemi oldu.

Tüzükte yer alan çarşaf liste uygulaması yerine genel merkezin hazırladığı blok listeyle seçim yapılması yönündeki teklif delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

Karara tepki gösteren Bedri Baykam, “Blok listeyi yadırgadım” sözleriyle uygulamayı eleştirdi.

Özgür Özel ise tek aday olarak katıldığı kurultayı “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdi.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARININ SAYISI DA GÜNDEM OLDU

Kurultay konuşmasında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundayız” diyen Özgür Özel'in sözleriyle salonun görsel düzeni de kaynak haberde karşılaştırıldı.

Haberde, salondaki Atatürk fotoğraflarının 3-4 ile sınırlı kaldığı, Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının ise 30'u aştığı öne sürüldü.

Kurultay tribünlerinde Pikachu kostümüyle bulunan bir katılımcının da Özel'in konuşmasını alkışlarla takip ettiği aktarıldı.

PARTİ MECLİSİ'NDE KİMLER YER ALACAK?

Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin yapılması planlandı.

Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimlerin yeni Parti Meclisi'nde görev alıp almayacağı merak konusu oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da parti yönetiminde yer alabileceği iddialar arasında gösterildi.

Yeni Parti'nin kurultayında tutuklu eski belediye başkanlarına verilen destek, yolsuzluk soruşturmalarına yönelik “siyasi kumpas” söylemi ve blok liste kararı öne çıkan başlıklar oldu.