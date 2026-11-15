Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia!

Türkiye'de yaşayan Özbekistan vatandaşı bir ailenin yaşadığı öne sürülen olay, kamuoyunun gündemine taşındı. Sekiz yıldır Türkiye'de bulunan Serdarbek Raimbaev'in, lösemi hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla topladığı bağışlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

İddialara göre ailenin ikamet izni iptal edilirken, anne ve üç çocuğu polis ekiplerince gözaltına alındı.

LÖSEMİLİ ÇOCUK ALTI KEZ KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Ailenin oğlu Abdullah Azzam'ın doğuştan lösemi hastası olduğu ve bugüne kadar altı kez kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi.

Küçük çocuğun tedavisinin devam etmesi gerektiği, ailenin de bu nedenle Türkiye'de kalmaya çalıştığı aktarıldı.

Raimbaev ailesine, çocuğun sağlık durumu gerekçe gösterilerek 2024 yılında insani ikamet izni verildiği ifade edildi.

TEDAVİ İÇİN 2 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLADIĞI İDDİASI

Serdarbek Raimbaev'in oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası yürüttüğü ve yaklaşık 2 milyon lira bağış topladığı öne sürüldü.

Hakkındaki soruşturmanın da bu bağışlarla bağlantılı olarak başlatıldığı iddia edildi.

Ancak bağışların hangi gerekçeyle soruşturma konusu yapıldığına ilişkin resmî bir açıklama henüz bulunmuyor.

AİLENİN İKAMET İZNİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ortaya atılan iddialara göre anne ve baba hakkında kamu güvenliği gerekçesiyle G-87 tahdit kodu uygulandı.

Bu işlem nedeniyle ailenin daha önce aldığı insani ikamet izninin iptal edildiği ve yeni ikamet izni alamadığı ileri sürüldü.

ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞUNDAN HABER ALINAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili en dikkat çekici iddia ise anne ve üç çocuğun polis operasyonuyla gözaltına alınması oldu.

Gözaltına alınanlar arasında lösemi tedavisi devam eden Abdullah Azzam'ın da bulunduğu belirtildi.

Ailenin nerede tutulduğunun bilinmediği, avukatlarının da anne ve çocuklara ulaşamadığı öne sürüldü.

GÖZLER YETKİLİ MAKAMLARDAN GELECEK AÇIKLAMADA

Lösemi hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışlarla bağlantılı olduğu ileri sürülen soruşturma ve ailenin gözaltına alındığı iddiaları henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.

Ailenin mevcut durumu, çocukların nerede bulunduğu ve Abdullah Azzam'ın tedavisinin nasıl sürdürüldüğü konularında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.