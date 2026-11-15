  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık Fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı İşleri güçleri film fırıldak! Ekrem'den Özgür'e gaz Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı ABD kararını tüm dünyaya duyurdu! Binlerce uçuş iptal edilecek Türkiye’de bir ilk! Mahkeme otomobili silah saydı Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: Oradan tek kuruş ödenmedi 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sultangazi'de suç örgütlerine gözdağı
Gündem Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia!
Gündem

Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia!

Türkiye'de 8 yıldır yaşayan Özbekistan vatandaşı Serdarbek Raimbaev'in, lösemi tedavisi gören küçük oğlu için topladığı bağışlar nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Ailenin insani ikamet izninin iptal edildiği, anne ve aralarında hasta çocuğun da bulunduğu üç kardeşin gözaltına alındığı iddia edildi. Ailenin avukatının da kendilerinden haber alamadığı belirtiliyor.

Türkiye'de yaşayan Özbekistan vatandaşı bir ailenin yaşadığı öne sürülen olay, kamuoyunun gündemine taşındı. Sekiz yıldır Türkiye'de bulunan Serdarbek Raimbaev'in, lösemi hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla topladığı bağışlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

İddialara göre ailenin ikamet izni iptal edilirken, anne ve üç çocuğu polis ekiplerince gözaltına alındı.

LÖSEMİLİ ÇOCUK ALTI KEZ KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Ailenin oğlu Abdullah Azzam'ın doğuştan lösemi hastası olduğu ve bugüne kadar altı kez kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi.

Küçük çocuğun tedavisinin devam etmesi gerektiği, ailenin de bu nedenle Türkiye'de kalmaya çalıştığı aktarıldı.

Raimbaev ailesine, çocuğun sağlık durumu gerekçe gösterilerek 2024 yılında insani ikamet izni verildiği ifade edildi.

TEDAVİ İÇİN 2 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLADIĞI İDDİASI

Serdarbek Raimbaev'in oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası yürüttüğü ve yaklaşık 2 milyon lira bağış topladığı öne sürüldü.

Hakkındaki soruşturmanın da bu bağışlarla bağlantılı olarak başlatıldığı iddia edildi.

Ancak bağışların hangi gerekçeyle soruşturma konusu yapıldığına ilişkin resmî bir açıklama henüz bulunmuyor.

AİLENİN İKAMET İZNİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ortaya atılan iddialara göre anne ve baba hakkında kamu güvenliği gerekçesiyle G-87 tahdit kodu uygulandı.

Bu işlem nedeniyle ailenin daha önce aldığı insani ikamet izninin iptal edildiği ve yeni ikamet izni alamadığı ileri sürüldü.

ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞUNDAN HABER ALINAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili en dikkat çekici iddia ise anne ve üç çocuğun polis operasyonuyla gözaltına alınması oldu.

Gözaltına alınanlar arasında lösemi tedavisi devam eden Abdullah Azzam'ın da bulunduğu belirtildi.

Ailenin nerede tutulduğunun bilinmediği, avukatlarının da anne ve çocuklara ulaşamadığı öne sürüldü.

GÖZLER YETKİLİ MAKAMLARDAN GELECEK AÇIKLAMADA

Lösemi hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışlarla bağlantılı olduğu ileri sürülen soruşturma ve ailenin gözaltına alındığı iddiaları henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.

Ailenin mevcut durumu, çocukların nerede bulunduğu ve Abdullah Azzam'ın tedavisinin nasıl sürdürüldüğü konularında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Türk devinden Özbekistan'a 200 milyon dolarlık enerji yatırımı
Türk devinden Özbekistan'a 200 milyon dolarlık enerji yatırımı

Ekonomi

Türk devinden Özbekistan'a 200 milyon dolarlık enerji yatırımı

Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı
Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı

Gündem

Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Gündem

Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine..
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da gönülleri fetheden an..
ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
Dünya

ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!

Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23