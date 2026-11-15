TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar!

Sosyal medya üzerinden para kazanmak amacıyla geliştirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. TikTok canlı yayınlarında kullanılan ve Kâbe-i Muazzama etrafında tavafı taklit eden dijital oyun, dini değerlerin ticari amaçlarla kullanılmasını yeniden gündeme taşıdı.

Kutsal topraklarda yerine getirilen ibadetleri bilgisayar oyununa dönüştüren bazı yayıncıların, izleyicilerin dini hassasiyetlerinden yararlanarak sanal hediyeler üzerinden gelir elde etmeye çalıştığı belirtiliyor.

KÂBE TAVAFINI DİJİTAL OYUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ortaya çıkan bilgilere göre TikTok'taki bazı canlı yayınlarda ekranın merkezine üç boyutlu Kâbe görseli yerleştiriliyor.

Kâbe'nin etrafında hareket eden dijital insan figürleri, gerçek tavaf ibadetini taklit ediyor.

Canlı yayını izleyen kullanıcılar sohbet bölümüne "katıl" yazdıklarında, isimleriyle oluşturulan avatarlar otomatik olarak Kâbe çevresinde dönmeye başlıyor.

Üstelik sistemde tavaf ve şavt gibi ibadet kavramları da oyunlaştırılmış durumda.

Ekranda "Tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler gösterilirken, arka planda telbiye ve ilahiler çalınarak dini bir atmosfer oluşturuluyor.

ZEMZEM İKRAMI BİLE JETONA BAĞLANDI!

Uygulamanın en çok tepki çekebilecek yönlerinden biri ise kutsal ibadetlerle ilişkilendirilen hareketlerin TikTok hediyeleri karşılığında gerçekleştirilmesi.

Paylaşılan bilgilere göre sistemde belirlenen hediye tarifesi şöyle:

1-4 jeton: Gül hediyesi gönderen kullanıcıya dijital "Zemzem ikramı" efekti gösteriliyor.

5-29 jeton: Kullanıcının avatarı Hacerü'l-Esved'i selamlıyor.

30-99 jeton: "Şeytan taşlama" adı verilen animasyon ve sayaç devreye giriyor.

100 jeton ve üzeri: Kullanıcıya özel destek mesajı ve "Allah kabul etsin" ifadesi gösteriliyor.

Böylece Müslümanlar açısından büyük manevi anlam taşıyan ibadetler, canlı yayınlarda daha fazla hediye toplanmasını sağlayan dijital efektlere dönüştürülüyor.

KİM DAHA FAZLA JETON GÖNDERİRSE LİSTEYE GİRİYOR

Simülasyonda aynı anda 80 kişiye kadar kullanıcının dijital tavafa katılabildiği belirtiliyor.

Sistemde en fazla hediye gönderen veya etkileşim sağlayan izleyiciler, "İLK BEŞ" başlıklı sıralama tablosunda gösteriliyor.

Bu yöntemle izleyiciler arasında rekabet oluşturulurken, dini kavramlar üzerinden daha fazla sanal hediye gönderilmesinin teşvik edildiği görülüyor.

İSTİSMARIN YAZILIMINI BİLE SATIŞA ÇIKARDILAR

Olayın dikkat çeken bir başka boyutu ise söz konusu simülasyonların yalnızca canlı yayınlarda kullanılmakla kalmayıp ticari ürüne dönüştürülmesi.

Çeşitli internet forumlarında "Kâbe Tavaf" simülasyonuna ait kaynak kodların satışa sunulduğu belirtiliyor.

İlanlarda yazılım için 750 liradan başlayan fiyatlar talep ediliyor.

Böylece dini kavramları kullanarak izleyicilerden jeton toplanmasına imkân veren sistemin, başka yayıncılara da pazarlanması hedefleniyor.

KUTSAL DEĞERLER PARA KAZANMA ARACINA MI DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Milyonlarca Müslümanın büyük bir özlemle gerçekleştirmek istediği hac ve umre ibadetinin temel unsurlarının sanal hediye sistemine bağlanması, dini değerlerin istismarı tartışmasını beraberinde getiriyor.

Özellikle "Zemzem ikramı", "Hacerü'l-Esved'i selamlama" ve "Şeytan taşlama" gibi kavramların jeton miktarına göre etkinleştirilmesi, ibadetin manevi anlamından uzaklaştırılarak ticari bir etkileşim mekanizmasına dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Söz konusu uygulamalarla ilgili TikTok yönetiminin herhangi bir inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin ise eldeki bilgilerde bir açıklama bulunmuyor.