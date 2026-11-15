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Avrupa İspanya'da pes dedirten olay! Tam 14 yıldır her gün otoyoldan geçiyor ama tek kuruş ödemiyor!
Avrupa

İspanya'da pes dedirten olay! Tam 14 yıldır her gün otoyoldan geçiyor ama tek kuruş ödemiyor!

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İspanya'da pes dedirten olay! Tam 14 yıldır her gün otoyoldan geçiyor ama tek kuruş ödemiyor!

İspanya'da yaşayan bir sürücünün 2012 yılından bu yana kullandığı paralı otoyoldan tek kuruş ödeme yapmadan geçmeyi başarması ülke gündemine oturdu.

Avrupa'da yaşayan bir sürücünün 2012 yılından bu yana kullandığı paralı otoyoldan tek kuruş ödeme yapmadan geçmeyi başarması ülke gündemine oturdu.

Görevlilerin, ödeme yapmadığına dair resmi beyanname imzalaması yönündeki taleplerini kesin bir dille reddeden sürücü, geçiş önceliğinin kendisinde olduğunu savunarak bariyerin açılmasını talep ediyor ve yoluna devam ediyor.

 

OTOYOL ŞİRKETİ 14 YILDIR HİÇBİR İŞLEM YAPMADI!

Yaptığı bu eylemi otoyol geçiş ücretlerine karşı bir protesto olarak nitelendiren sürücü, otoyolun yapım maliyetinin vatandaşlardan alınan ücretlerle çoktan karşılandığını ve işletmeci şirketin imtiyaz hakkını sürdürmesinin haksız olduğunu savundu.

Olayın en dikkat çekici boyutu ise otoyol işletmecisi AUDASA şirketinin tutumu oldu. İspanya yasalarına göre paralı otoyollarda ücret ödememek yasal ihlal sayılmasına rağmen, şirketin 2012 yılından bu yana söz konusu sürücü hakkında ödenmemiş geçiş ücretleri nedeniyle hiçbir hukuki veya idari işlem başlatmadığı ortaya çıktı.

GÜNLÜK GEÇİŞ ÜCRETİ 5,05 EURO!

İspanya'daki mevcut tarifeye göre 2026 yılı itibarıyla Pontevedra-Vigo güzergahında standart binek araçlar için tek yön geçiş ücreti, indirimler hariç 5,05 euro olarak uygulanıyor. Sürücünün bu yöntemle 14 yıl boyunca binlerce euro ödemekten kurtulduğu belirtiliyor.

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