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Ekonomi Fon krizinde gözden kaçan 3 günlük kritik detay ve büyük vurgun!
Ekonomi

Fon krizinde gözden kaçan 3 günlük kritik detay ve büyük vurgun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Fon krizinde gözden kaçan 3 günlük kritik detay ve büyük vurgun!

Finans piyasalarında gündemden düşmeyen fon krizine ilişkin dikkat çekici yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Daha önce söz konusu yüksek kazançların 1-16 Eylül tarihleri arasındaki geniş bir dönemde elde edildiği düşünülürken, yapılan ayrıntılı incelemeler işlemlerin çok daha kısa sürede gerçekleştirildiğini gösterdi. İddiaların odağındaki 214 kişinin tüm işlemlerini yalnızca 13-16 Eylül arasındaki üç iş gününe sığdırdığı belirlendi.

Finansal piyasaların gündemini sarsan fon krizinde, kamuoyunun dikkatinden kaçan çok önemli bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Bugüne kadar söz konusu fahiş kazançların 1 Eylül - 16 Eylül tarihleri arasında, geniş bir zaman diliminde elde edildiği tahmin ediliyordu. Ancak yapılan derinlemesine analizler, iddiaların odağındaki 214 kişinin işlemlerini sürece yaymadığını, her şeyin 13 Eylül - 16 Eylül tarihleri arasındaki sadece 3 iş gününde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Yalnızca 3 iş gününde elde edilen 187 milyar TL'lik fahiş kazanç, piyasa uzmanları tarafından sıradan bir öngörü ya da portföy stratejisi olarak görülmüyor. Bu dar zaman aralığındaki organize hareketlilik, bilgi sızıntısının (insider trading) ve içeriden öğrenenlerin ticaretinin en açık karinesi olarak değerlendiriliyor.

 

PROF. DR. RAUF KARASU: "SPK BU İSİMLERİ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

Haber7 konuk yazarı Prof. Dr. Rauf Karasu konunun hukuki boyutlarını, piyasa üzerindeki yıkıcı etkilerini ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kanuni yükümlülüklerini hatırlatarak kurumun ivedilikle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küçük ve masum yatırımcıların haklarının korunması adına adaletin ve hesap verebilirliğin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Rauf Karasu şu kritik hukuki dayanaklara dikkati çekti:

"SPK kanuni yükümlülüğünü yerine getirmeli ve bu 214 kişi hakkında derhal suç duyurusunda bulunullanmalıdır! SPK suç duyurusunda bulunduğunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği (m. 1, 115, 128) zaten SPK Bülteninde bu kişileri açıklamak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla kamuoyu da bu kişileri böylece öğrenmiş olacaktır."
HABER 7

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Yorumlar

Vay vay

SPK zaten parayı götürmelerine göz yummuş. Malı 29 ayrı ülkeye götürenlerin isimlerini aciklamazlar..ucu yukarılara kadar gider. Zaten unutturmaya, ört bas etmeye çalışıyorlar.
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