Fon krizinde gözden kaçan 3 günlük kritik detay ve büyük vurgun!

Finansal piyasaların gündemini sarsan fon krizinde, kamuoyunun dikkatinden kaçan çok önemli bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Bugüne kadar söz konusu fahiş kazançların 1 Eylül - 16 Eylül tarihleri arasında, geniş bir zaman diliminde elde edildiği tahmin ediliyordu. Ancak yapılan derinlemesine analizler, iddiaların odağındaki 214 kişinin işlemlerini sürece yaymadığını, her şeyin 13 Eylül - 16 Eylül tarihleri arasındaki sadece 3 iş gününde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Yalnızca 3 iş gününde elde edilen 187 milyar TL'lik fahiş kazanç, piyasa uzmanları tarafından sıradan bir öngörü ya da portföy stratejisi olarak görülmüyor. Bu dar zaman aralığındaki organize hareketlilik, bilgi sızıntısının (insider trading) ve içeriden öğrenenlerin ticaretinin en açık karinesi olarak değerlendiriliyor.

PROF. DR. RAUF KARASU: "SPK BU İSİMLERİ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

Haber7 konuk yazarı Prof. Dr. Rauf Karasu konunun hukuki boyutlarını, piyasa üzerindeki yıkıcı etkilerini ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kanuni yükümlülüklerini hatırlatarak kurumun ivedilikle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küçük ve masum yatırımcıların haklarının korunması adına adaletin ve hesap verebilirliğin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Rauf Karasu şu kritik hukuki dayanaklara dikkati çekti:

"SPK kanuni yükümlülüğünü yerine getirmeli ve bu 214 kişi hakkında derhal suç duyurusunda bulunullanmalıdır! SPK suç duyurusunda bulunduğunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği (m. 1, 115, 128) zaten SPK Bülteninde bu kişileri açıklamak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla kamuoyu da bu kişileri böylece öğrenmiş olacaktır."

HABER 7