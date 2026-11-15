Hakan Çalhanoğlu için pusuda bekleyen sürpriz takım! 'Sansasyonel' diyerek haberi duyurdular
Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımından gelen teklifi reddettiği iddia edildi. Hakan için devreye sürpriz bir takımın daha girdiği öne sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımından gelen teklifi reddettiği iddia edildi. Hakan için devreye sürpriz bir takımın daha girdiği öne sürüldü.
Inter ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelere başladığı belirtildi. Türk futbolcunun kulübünde kalmak istediği ancak Çalhanoğlu'nun talebi ile Inter'in teklifi arasındaki farkın çok büyük olduğu öne sürüldü.
Inter ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelere başladığı belirtildi. Türk futbolcunun kulübünde kalmak istediği ancak Çalhanoğlu'nun talebi ile Inter'in teklifi arasındaki farkın çok büyük olduğu öne sürüldü.
HAKAN'IN TALEBİ 6.5 MİLYON EURO Calciomercato'nun haberine göre; Hakan 2029 yılına kadar sürecek ve 6.5 milyon euro olan mevcut maaşını koruyacağı bir mukavele talep ediyor ancak Serie A kulübü bu isteğe sıcak bakmıyor. Inter yönetiminin hem takımdaki maaş tavanını düşürmek istediği hem de şubat ayında 33 yaşına girecek olan futbolcunun sık sık kas sakatlıkları yaşamasını göz önüne aldığı için ücret ve süre açısından daha düşük bir öneride bulunduğu iddia edildi.
Haberde, Türk oyuncunun Inter için hala önemli bir oyuncu olduğunu düşündüğü ve daha düşük bir fiyata yapılan sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirildi. Bu durumun pazarlıkların sona erdiği anlamına gelmediği ancak İtalyan kulübünün başkanı Giuseppe Marotta ve sportif direktörü Dario Baccin'in, Hakan'ın taleplerini karşılayacak bir orta yol bulmaları gerekeceği belirtildi. Öte yandan Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ve tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için pusuda beklediği öne sürüldü. Milli futbolcuyu Milan'a getiren isim olan kırmızı siyahlıların eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli de Juventus'un bu fırsatı kesinlikle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Şu anda Serie B takımı Padova'da sportif direktörlük görevini yürüten Mirabelli, Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmasının son derece isabetli bir karar olacağını vurgulayarak "Çalhanoğlu, Juventus için bir dönüm noktası olabilir. Dostum Carnevali'ye (Juventus Başkanı) hiç düşünmeden, derhal onu transfer etmesini söylerdim. Hem Juventus hem de bizzat Çalhanoğlu için sansasyonel bir transfer hamlesi olurdu. Juventus'un şu an tam olarak onun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacı var. Sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edebilir. Çok kritik bir takviye olur" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23