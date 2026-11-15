Hakan Çalhanoğlu için pusuda bekleyen sürpriz takım! 'Sansasyonel' diyerek haberi duyurdular

Haberde, Türk oyuncunun Inter için hala önemli bir oyuncu olduğunu düşündüğü ve daha düşük bir fiyata yapılan sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirildi. Bu durumun pazarlıkların sona erdiği anlamına gelmediği ancak İtalyan kulübünün başkanı Giuseppe Marotta ve sportif direktörü Dario Baccin'in, Hakan'ın taleplerini karşılayacak bir orta yol bulmaları gerekeceği belirtildi. Öte yandan Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ve tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için pusuda beklediği öne sürüldü. Milli futbolcuyu Milan'a getiren isim olan kırmızı siyahlıların eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli de Juventus'un bu fırsatı kesinlikle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Şu anda Serie B takımı Padova'da sportif direktörlük görevini yürüten Mirabelli, Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmasının son derece isabetli bir karar olacağını vurgulayarak "Çalhanoğlu, Juventus için bir dönüm noktası olabilir. Dostum Carnevali'ye (Juventus Başkanı) hiç düşünmeden, derhal onu transfer etmesini söylerdim. Hem Juventus hem de bizzat Çalhanoğlu için sansasyonel bir transfer hamlesi olurdu. Juventus'un şu an tam olarak onun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacı var. Sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edebilir. Çok kritik bir takviye olur" ifadelerini kullandı.