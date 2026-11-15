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Dünya Milyonları ilgilendiren siber alarm! 3,37 milyon kişinin bilgileri sızmış olabilir
Dünya

Milyonları ilgilendiren siber alarm! 3,37 milyon kişinin bilgileri sızmış olabilir

Yeniakit Publisher
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Milyonları ilgilendiren siber alarm! 3,37 milyon kişinin bilgileri sızmış olabilir

Japonya’da Tokyo ile Narita Havalimanı arasında çalışan Skyliner ekspres treninin rezervasyon sistemine yetkisiz erişim sağlandı. Yaklaşık 3,37 milyon müşterinin isim, e-posta adresi ve telefon numarasının sızdırılmış olabileceği açıklandı.

Japonya’da milyonlarca yolcuyu ilgilendiren bir veri ihlali ortaya çıktı. Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine düzenlenen siber saldırının ardından yaklaşık 3,37 milyon müşteriye ait kişisel bilgilerin tehlikeye girmiş olabileceği bildirildi.

 

Son zamanlarda finans kuruluşlarını ve firmaları hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Japonya merkezli demiryolu işletmecisi "Keisei Electric Railway" şirketi, ülkenin başkenti Tokyo ile Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'nı birbirine bağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. Çarşamba günü gerçekleşen siber saldırı sırasında sisteme yetkisiz erişim sağlandığı belirtilerek, yaklaşık 3,37 milyon müşterinin isim, e-posta adresi ve telefon numaralarının sızdırılmış olabileceği kaydedildi. Yaşanan güvenlik ihlali üzerine rezervasyon sisteminin geçici olarak askıya alındığı aktarıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü ifade edildi.

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