Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Antika pazarındaki arkadaşlarının da desteğiyle koleksiyonunun giderek büyüdüğünü ve zamanla 25 ülkeden 229 bebeğe ulaştığını belirten Yalçın, "Bebek, masumiyetin ve saflığın ifadesidir. Masumiyet ve saflık hepimizin bebeklerde gördüğü bir şey. Hepimizin de ona ihtiyacı var." dedi. Yalçın, serginin açılışının Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekti.