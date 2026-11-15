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Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı! Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı! “Türkiye artık dünyada söz sahibi” Ersin Tatar taşı gediğine koydu Mantar 100 TL, kestane sadece 300 lira: Kapış kapış satılıyor! Duyan akın etti Kış lastiği denetiminde göz açtırılmıyor! Kurala uymayan ticari araç sürücülerine 6 bin lira ceza kesildi! Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!
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Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

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Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu, açılan sergide tanıtıldı.

#1
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Dünya Bebekleri Sergisi"nin açılış töreninde, 34 yıl önce Almanya'ya yaptığı seyahatte o zaman bir yaşında olan kızına gelin bebek aldığını ve oyuncak bebekle ilk tanışmalarının bu şekilde olduğunu söyledi.

#2
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Yalçın, ikinci kız evladının da aileye katılmasıyla oyuncak bebeklere olan ilgisinin arttığını anlattı.

#3
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Antika pazarındaki arkadaşlarının da desteğiyle koleksiyonunun giderek büyüdüğünü ve zamanla 25 ülkeden 229 bebeğe ulaştığını belirten Yalçın, "Bebek, masumiyetin ve saflığın ifadesidir. Masumiyet ve saflık hepimizin bebeklerde gördüğü bir şey. Hepimizin de ona ihtiyacı var." dedi. Yalçın, serginin açılışının Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekti.

#4
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara değinen Yalçın, "Ne kadar bebekle alakalı iş görsek ya da uğraşı versek hemen Filistinli çocuklar, bebekler aklımıza geliyor ve içimiz acıyor. Allah onları da bir an önce kurtarsın inşallah." diye konuştu.

#5
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Sergide Filistinli çocuklarla ilgili özel bir bölümün de bulunduğunu anlatan Yalçın, emeği geçenlere teşekkür etti.

#6
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş de serginin anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

#7
Foto - Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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