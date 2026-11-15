O zehir izleri bulundu: Taş mızrak uçlarında... Nedeni ortaya çıktı! Kimse inanamadı

İncelenen taşların üzerinde, halk arasında “zehirli ok ağacı” diye bilinen Acokanthera schimperi bitkisine ait kimyasal izler bulundu. Bölgede 5.500’den fazla taş obje ile bitki lifi, reçine ve ahşap kalıntılarına da ulaşıldı. Mikroskobik incelemelerde taş uçlarda hayvan dokusu izleri belirlendi; aletlerin bulunduğu noktaların hayvan kemikleriyle örtüşmesi, burada avlanma ve avı işleme faaliyetleri yapıldığına işaret etti. Birbiriyle uyumlu taş parçaları da silahların göl kıyısında üretildiğini düşündürüyor. Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü ve Griffith Üniversitesi’nden arkeolog Chris Clarkson, “Zehrin tam olarak nasıl hazırlandığını veya ne kadar etkili olduğunu henüz belirleyemedik. Bu nedenle bu bulguyu, av silahlarında zehir kullanımına dair kesinleşmiş ilk örnek değil, ‘potansiyel olarak en eski kanıt’ şeklinde nitelendiriyoruz” dedi.