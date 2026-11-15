O zehir izleri bulundu: Taş mızrak uçlarında... Nedeni ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Geçmişte bölgede 340 kilometrekare genişliğinde ve 29 metre derinliğinde bir tatlı su gölü bulunuyordu. Göl çevresindeki bitki örtüsü su aygırları, dev bufalolar, deve kuşları, ceylanlar ve oriksler için yaşam alanı oluşturuyordu. Clarkson, bugün çöl olan yerde su aygırlarının yaşamış olmasının Dünya iklimindeki büyük değişimi gösterdiğini söyledi. Araştırma ekibinde bulunmayan Algarve Üniversitesi’nden Paleolitik arkeolog Geoffrey Rose, aletlerin yüzeyden toplandığına dikkat çekti. Rose, “125 bin yıl öncesi tarihi, aletlerin kendisine değil, o bölgedeki gölün varlığına işaret ediyor. Dolayısıyla bu tarih, aletler için kesin bir üretim yılı değil, yalnızca mümkün olan en eski sınırı temsil ediyor” dedi. Kazı alanında insan kalıntısı bulunmadı. Araştırmacılar, bölgenin modern insanların Afrika’dan Güneybatı Asya’ya yayıldığı döneme denk gelmesi nedeniyle silahları Homo sapiens’in kullanmış olabileceğini düşünüyor. Daha yağışlı dönemlerde Arap Yarımadası kıtalar arasında geçiş güzergâhıydı. Ekip, eski gölün derinliklerindeki bozulmamış katmanlarda yapılacak kazılarla avcıların ne zaman yaşadığını ve zehirli silahları düzenli kullanıp kullanmadığını belirlemeyi amaçlıyor.