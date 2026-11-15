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Dünya Gece yarısı peş peşe patlama! Rusya 3 kritik noktayı aynı anda vurdu
Dünya

Gece yarısı peş peşe patlama! Rusya 3 kritik noktayı aynı anda vurdu

Yeniakit Publisher
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Gece yarısı peş peşe patlama! Rusya 3 kritik noktayı aynı anda vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan kritik altyapı noktalarına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada Rivne, Odessa ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki lojistik hatlar ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir geminin hedef alındığı, ayrıca Ukrayna'ya ait 533 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun gece askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerine saldırı düzenlediği bildirilerek, "Rivne bölgesinde Ukrayna ordusu için kullanılan lojistik tesislerinin çalışmalarını sağlayan trafo merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda feribot terminali ve trafo merkezi ile Dnipropetrovsk kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında iki lokomotif vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 533 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği de kaydedildi.

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