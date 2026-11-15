  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hasar gören bölgenin görevini, zamanla beynin başka bölgeleri üstlenebilir! Uzmanı uyardı: Etkili olacak Putin’in kızından yaşlanma karşıtı çalışma TEK AŞIYLA 150 YIL ÖMÜR VAADİ Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu! O zehir izleri bulundu: Taş mızrak uçlarında... Nedeni ortaya çıktı! Kimse inanamadı Araç sahipleri dikkat: Bu hatayı yapan 9 bin ödeyecek! Kurumlar harekete geçti Hakan Çalhanoğlu için pusuda bekleyen sürpriz takım! 'Sansasyonel' diyerek haberi duyurdular Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek! Et sevmeyenlerin imdadına yetişiyor! Aman dikkat: Uykuları kaçırıyor, baştan aşağıya değişiyor! Protein kaynağı....
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alınırken, cinayetin Beyoğlu'nda bulunan bir cesetle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 11 Kasım'da silahla ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında ekipler, bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#2
Foto - Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

Çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 12 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'ndaki bir dairede halıya sarılı ceset bulunması olayıyla da bağlantılı olduklarını belirledi. Öte yandan bu cesedin kimliği adli tıpta yapılan çalışmalar sonucu belli oldu. Cenazenin Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

NE OLMUŞTU Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen U.A. (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.

#4
Foto - Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O. (17) kısa sürede bir koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 23 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Öte yandan, 12 Kasım'da ihbar üzerine Beyoğlu'ndaki adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede yaptıkları aramada, halıya sarılı halde erkek cesedi bulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621
Ekonomi

Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'da en düşük memur maaşı..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta gazeteci yazar Yaşar Gören ko..
Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı
Gündem

Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, Türkiye'yi "Turkey" diye ifade eden moderatörü düzeltti. Ülkeni..
Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma

Afrika'da tırmanan gerilim yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Etiyopya ile Eritre güçleri arasında sınırdaki Badme kasabası çevresinde şiddetli..
1 ton 432 kilogram ağırlığında! Otomobil değil balkabağı
Dünya

1 ton 432 kilogram ağırlığında! Otomobil değil balkabağı

ABD’de yetiştirilen dev balkabağı yaklaşık 1 ton 432 kilogram ağırlığa ulaştı. Balkabağı böylece Guinness Dünya Rekorları’na girdi. ..
Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23