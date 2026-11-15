Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

NE OLMUŞTU Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen U.A. (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.