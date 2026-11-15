Beşiktaş cinayetinin bağlantısı ortaya çıktı! Halıya sarılı bulunmuştu!

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O. (17) kısa sürede bir koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 23 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Öte yandan, 12 Kasım'da ihbar üzerine Beyoğlu'ndaki adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede yaptıkları aramada, halıya sarılı halde erkek cesedi bulmuştu.