Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretime sahip demişti... Dudak uçuklatan bedel

Yunanistan'da çimento sektöründe dev üretici Titan, Türkiye'de Kırklareli'nde faaliyet gösteren Traçim Çimento'yu satın almak için anlaşma sağlantığını duyurdu. Şirketin satın alım bedeli ise 190 milyon dolar olarak açıklandı.

Titan’ın yaptığı duyuruya göre satın almanın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Traçim’in şirkete yıllık 140 milyon doların üzerinde ciro ve 50 milyon doların üzerinde FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor. Bu katkıyla birlikte hisse başına kârlılığın da artacağı öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklamada, Kırklareli’ndeki fabrikanın yaklaşık 2,5 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Titan’ın yaptığı duyuruya göre satın almanın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Traçim’in şirkete yıllık 140 milyon doların üzerinde ciro ve 50 milyon doların üzerinde FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor. Bu katkıyla birlikte hisse başına kârlılığın da artacağı öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklamada, Kırklareli’ndeki fabrikanın yaklaşık 2,5 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN’DA DA BENZER SATIN ALMA

Titan, yalnızca Türkiye’de değil, kendi ülkesinde de aynı doğrultuda adımlar attı. Şirket, Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını Ageas Perlites’ten devralarak düşük karbon stratejisini güçlendirdi.

Titan Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Christos Panagopoulos, hem Türkiye’deki hem Yunanistan’daki satın almaların şirketin karbon ayak izini azaltma planının bir parçası olduğunu belirtti. Panagopoulos, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 35 düşürmeyi ve portföydeki çevreci ürün oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Vezirhan Ocağı’nın güçlü rezerv kapasitesine dikkat çeken Panagopoulos, taş ocağının liman ve demiryolu bağlantıları sayesinde küresel dağıtım ağını destekleyeceğini ifade etti.

123 YILLIK GLOBAL BİR DEV

Titan Cement, 1902’de Nikolaos Kanellopoulos tarafından kuruldu. Yunanistan’ın ilk çimento fabrikasını Elefsina’da açan şirket, 1920’lerde ihracata başladı ve 1980’lere gelindiğinde ülkenin en büyük ikinci ihracat sanayisi haline geldi.

Bugün Titan; Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülkede çok sayıda fabrikaya sahip. 1,5 milyar euro cirosu ve 6.500’den fazla çalışanıyla global ölçekte faaliyet gösteriyor.