Gündem
Ekrem ve saz arkadaşları hesap veriyor! 5’inci duruşma bugün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yolsuzluk bataklığına çeviren şebekenin yargılandığı dev davada ikinci hafta mesaisi başladı. "Örgüt lideri" sıfatıyla hakim karşısına çıkan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 402 sanık için Silivri’de hesap vakti. 3 bin 809 sayfalık iddianamenin okunduğu duruşmalarda, İmamoğlu için istenen 2 bin 352 yıllık rekor ceza Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Türkiye siyasetinin kalbi, İBB’yi milyarlarca liralık zarara uğratan "Yolsuzluk" davası için bugün yeniden Silivri’de atıyor. Görevden uzaklaştırılan ve yaklaşık bir yıldır demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu ile saz arkadaşlarının yargılandığı davanın 5. duruşması, Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.  

İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 5’inci gününde Silivri’de duruşmaların ikinci haftasında hakim karşısına çıkacak. 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma olmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 gün devam eden duruşmalarda ikinci hafta bugün başlıyor.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA OLMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek beşinci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar
İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar

Gündem

İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın
‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın

Gündem

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda
Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda

Gündem

Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda

İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!
İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

Gündem

İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma!

Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! "Rüşvet sanığı" olduğunu hatırlatın
Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın

Gündem

Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın

İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar
İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar

Gündem

İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar

İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi
İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

Gündem

İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler
Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler

Gündem

Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler

Bozok

Adam yine şov yaparak mahkemeyi oyalar.
