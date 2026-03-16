İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

28 Şubat’ta başlayan ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin ölümüyle sonuçlanan ABD-İsrail saldırıları, yeni bir aşamaya geçiyor. Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken patlak veren savaşta, İsrail tarafı durmaya niyetli olmadığını dünyaya ilan etti. ABD’li yayın kuruluşu CNN’e konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, saldırı takvimine dair kritik bilgiler paylaştı.

HAMURSUZ BAYRAMI'NA KADAR KESİNTİSİZ ATEŞ

Sözcü Defrin, operasyonların seyrine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık 3 hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca bundan sonraki süreci de içeren daha kapsamlı stratejilerimiz var." Yahudiler için kutsal kabul edilen ve bu yıl 1 Nisan’da başlayacak olan Hamursuz Bayramı'na kadar, İran’daki askeri ve stratejik hedeflerin yoğun ateş altında tutulacağı anlaşılıyor.

BÖLGESEL KARŞILIK VE AĞIR BİLANÇO

İran, şu ana kadar İsrail ve ABD’nin bölgedeki üslerine (Katar, BAE, Bahreyn) füzelerle karşılık vermiş olsa da, İsrail’in yeni "3 haftalık plan" açıklaması saldırıların şiddetinin artacağını gösteriyor. İranlı yetkililerin daha önce paylaştığı 1348 ölü ve 17 binden fazla yaralı bilançosunun, bu yeni saldırı dalgasıyla çok daha kritik seviyelere ulaşmasından endişe ediliyor.