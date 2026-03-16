İsrail Lübnan'a karadan işgale başladı: En güçlü tank filosu kimde? Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu Elektrolit dengesizliği... Ramazan ayında baş ağrısı neden olur? İşte ağrı kesici önerileri... Fenerbahçe'nin hayati derecede önem verdiği Gaziantep FK maçına doğru... Antalya’daki 3 bin yıllık antik kentte ‘kıskanan çatlasın’ yazılı mozaik bulundu Türkiye'nin hayati derecede önem verdiği Balkanlardaki 'hipersonik füze' tedariki alarm zillerini çaldırdı Ağızların tadı bozulmayacak Ahi esnafından bayram müjdesi
Antalya’daki 3 bin yıllık antik kentte ‘kıskanan çatlasın’ yazılı mozaik bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve üzerinde "kıskanan çatlasın" ifadesi yer alan yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nin Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, "Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde 'kıskanan çatlasın' ifadesine karşılık gelen bir yazıtla karşılaşmak büyük bir sürpriz" dedi.

#1
Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

#2
Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, kentin en büyük konutlarından birinde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında önemli bir bulguya ulaştıklarını söyledi.

#3
Yapının, merkez giriş bölümünde çok iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkarıldığını belirten Ergürer, "Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz." dedi.

#4
Yaklaşık 15 metrekarelik mozaiği özel kılan unsurun üzerinde iki yazıt bulunması olduğunu kaydeden Ergürer, şöyle devam etti: "Mozaiğin orta bölümünde 'güle güle kullan' ya da 'şansla kullan' anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içerisinde ikinci bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtın biraz da mecazi bir anlamı var. Yazıttaki ilk kelime 'kıskançlık' ya da 'kıskanan', ikinci kelime ise 'çatlayan, patlayan' anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız 'kıskanan çatlasın' ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizler için büyük bir sürpriz oldu."

#5
Ergürer, yapının Syedra'nın önemli konutlarından biri olduğunu değerlendirdiklerini, kazı ve onarım çalışmaların konutun belli noktalarında süreceğini kaydetti.

#6
Üç katlı yapının kuzey bölümünde ikinci ve üçüncü katlara ait girişler bulunduğunu anlatan Ergürer, "Çok sayıda odaya ve ortada merkezi bir avluya sahip yapı, milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanılmış. Bu süreçte ev sahipleri değişmiş, yeni mekanlar eklenmiş, katlar çıkılmış ve bazı bölümler kapatılmış. Daha sonraki dönemlerde bu mozaikli bölümün giriş kısmı ve üzeri kapatılmış. Mozaiğin üzerinin kapatılmış olması, günümüze kadar bu kadar sağlam ulaşmasını sağlamış." diye konuştu.

#7
Onarım çalışmalarıyla mozaiğin ve yapının koruma altına alındığına dikkati çeken Ergürer, temizlik çalışmalarının süreceğini ifade etti.

#8
Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı da kazı sırasında ortaya çıkarılan mozaiğin tespitinin ardından onarım sürecine başladıklarını söyledi.

#9
Mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu belirten Yağcı, "Lokal acil müdahale gerektiren alanlar oldu. Ardından bordür uygulaması yaptık. Dağılan bölümlerin tespitini yaparak toparladık. Parçaları yerlerine aldıktan sonra derz dolgularını gerçekleştirdik. Lokal çalışmaların ardından yüzey koruyucu uygulayarak süreci tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!
Dünya

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açı..
Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
Mücteba Hamaney'in sağlık durumu açıklandı! ‘Edindiğim bilgilere göre…’
Dünya

Mücteba Hamaney'in sağlık durumu açıklandı! ‘Edindiğim bilgilere göre…’

İran’ın yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney’in sır gibi saklanan sağlık durumuyla ilgili Tahran koridorlarından sızan bilgiler d..
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Dünya

Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin

KDP Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat hükümetine sorunları çözmek için diyalog çağrısı yaparak, krizleri derinle..
İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
Dünya

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’a yönelik operasyonların önümüzdeki 3 haftalık planının hazır olduğunu ve Hamursuz Bayramı'na (1 Nisa..
