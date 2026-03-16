Antalya’daki 3 bin yıllık antik kentte ‘kıskanan çatlasın’ yazılı mozaik bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve üzerinde "kıskanan çatlasın" ifadesi yer alan yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nin Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, "Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde 'kıskanan çatlasın' ifadesine karşılık gelen bir yazıtla karşılaşmak büyük bir sürpriz" dedi.