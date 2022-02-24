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Dünya Ünlü teknik direktör Ukrayna'da mahsur kaldı
Dünya

Ünlü teknik direktör Ukrayna'da mahsur kaldı

Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Paulo Fonseca, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal başlatmasıyla birlikte Kiev'de sıkışık kalan ünlü teknik direktör, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 22:36:00 -
Ünlü teknik direktör Ukrayna'da mahsur kaldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal başlatması sonrası Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Paulo Fonseca, Kiev'de mahsur kaldı. Deneyimli hocanın yaptığı açıklama içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne serdi.

"Buradan ayrılmak imkansız"

Portekiz basınına konuşan Paulo Fonseca, "Sabah 5'te art arda beş patlama sesiyle uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"Şanslı olmayı ummak zamanı geldi"

Fonseca ayrıca, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." dedi.

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