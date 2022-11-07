Ünlü şirket 'iflas ediyor' denildi! Bomba gelişme ortaya çıktı

Latin Amerika'nın en büyük havayolu şirketi Latam havayolu grubu, pandemi başladıktan birkaç ay sonra 2020'de Latam iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu.

2 yılı aşkın bir sürenin ardından Latam, finansal yeniden yapılandırmasını tamamlandığını duyurdu.

Havayolu iflas sürecinden 2,2 milyar dolardan fazla likidite, bilançosunda yaklaşık 3,6 milyar dolar daha az borç, mevcut ve yeni hissedarların desteğiyle çıktı.

Latin Amerika'daki liderliğini yeniden teyit etmeye hazır olan şirket uzun vadeli sürdürülebilirlik için hedefler belirledi.

Grubun yönetim kurulunun yenilenmesi için 15 Kasım'da olağanüstü hissedarlar toplantısı yapılacak.

87 uçak alacak

Grup yakın zamanda Delta Airlines ile ortak girişim gerçekleştirerek 2029 yılına kadar 87 Airbus A320neo uçağı satın alma kararı almıştı.

30 bin çalışanımızla daha geniş rotalarla yolumuza devam edeceğiz

Latam İcra Kurulu Başkanı Roberto Alvo “Önemli bir dönüşümü tamamladığımız ve finansal yeniden yapılanma sürecimizden güçlenmiş bir finansal konum ve operasyonel mükemmelliğe yenilenmiş bir bağlılıkla çıktığımız için mutluyuz. 30 bin çalışandan oluşan dinamik bir ekibe ve rakipsiz bir bağlantı ağına sahip bir grup olarak, yolculara Güney Amerika'ya, Güney Amerika'dan ve Güney Amerika'dan seyahat için en iyi alternatifi sunmaya ve daha geniş anlamda çeşitli ülkelere katkıda bulunmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.