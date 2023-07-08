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Dünya Ünlü şarkıcı intihar etti! Herkes şokta
Dünya

Ünlü şarkıcı intihar etti! Herkes şokta

Yeniakit Publisher
2023-07-08 15:17:00 -
Ünlü şarkıcı intihar etti! Herkes şokta

Ünlü şarkıcı Coco Le, intihar etti. Kariyerinde birçok başarılı şarkıya imza atan Lee, 48 yaşındaydı.

Çinli ünlü şarkıcı Coco Lee, 48 yaşında intihar girişimi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca "365 Days of Missing You" ve "Di Da Di" gibi birçok klasik şarkıya imza atmıştı.

Uluslararası müzik arenasına damga vuran Coco Lee’nin hayatını kaybetmesi hayranlarını derinden üzdü.

Hong Kong doğumlu müzisyen 9 yaşındayken ABD’ye taşınmış ve müzik kariyerine burada başlamıştı. Lee, 1998 yılında Disney filmi Mulan’ın Reflection isimli şarkısıyla tanınmıştı. Oscar Ödül Töreni’nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçen Lee, Chanel isimli moda markasının da ilk Çinli yüzü olmuştu.


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