Ünlü profesör açıkladı! İşte koronavirüsün biteceği tarih

Rusya’nın Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli olan Profesör Mihail Paltsev, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün biteceği tarihe ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sputnik’in haberine göre, Rus profeösr Mihail Paltsev, koronavirüsün 3 dalga halinde yaşanacağını söyledi.

Paltsev, koronavirüsüs 3 sezonu göreceğini ve son olarak gelecek yıl yaz ayında sona ereceğini belirtti.

Tüm salgınların üç dalga halinde geçtiğini belirten Paltsev, “İlki güçlü, ikinci ondan daha sert. En sonucusu ise zayıf bir dalga olacak” dedi.

Rus profesör, nüfusun yüzde 95’ine koronavirüs bulaştığında virüsün öleceğini belirterek ‘Bu bir teori ve herkes böyle düşünüyor’ dedi.