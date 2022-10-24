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Gündem Ünlü oyuncunun köpeği, yaşlı adama saldırdı
Gündem

Ünlü oyuncunun köpeği, yaşlı adama saldırdı

Oyuncu Ekin Türkmen ve arkadaşının köpekleri, Etiler'de bir iş insanına saldırdı. Kuduz aşısı olup bacağına dikiş atılan işadamı, "Köpeklerini ağızlıksız ve uzun tasmayla gezdiriyorlardı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 07:57:00 - 2022-10-24 07:59:33
Ünlü oyuncunun köpeği, yaşlı adama saldırdı

İş insanı E.B., 7 Ağustos günü, Etiler Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. 61 yaşındaki işadamı, o sırada köpeklerini gezdiren Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. İddiaya göre iki köpek, yaşlı adama saldırdı.

Yaralanan E.B.'ye yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Hastaneye kaldırılan iş insanının bacağına dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

Karakola giderek şikayetçi olan E.B. "Köpeklerini ağızlıksız gezdiriyorlardı, tasmaları da uzundu. Ben saldırıya uğrarken de kayıtsız kaldılar" dedi.

Sevtap Tuzcu ifadesinde "E.B. bize doğru koşmaya başlayınca köpeklerimiz bize saldırı olacağını sandı. Ama onu ısırmadılar. Bize iftira atıyor" dedi.

Sabah'taki habere göre polis, Ekin Türkmen'in de ifadesini alacak.

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