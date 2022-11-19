Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ten şok açıklama: "Bunun adı enayilik"

Arka Sıradakiler dizisi ile üne kavuşan oyuncu Sinem Öztürk, alışveriş yaptığı esnada verdiği röportajda söylediği "enayilik" sözleri ile gündem oldu. Hayatında da belirli kısıtlamalar getirdiğini itiraf eden Sinem Öztürk ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir dönem Huzur Sokağı dizisindeki Şükran rolü ile televizyon sektörüne damga vuran oyuncu Sinem Öztürk bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı. Öztürk verdiği röportajda hayat pahalılığına değindi. Konuşmada, Pahalılığın yanı sıra bazı markaların da fiyatlarını abartıldığının altı çizildi.

"Büyük enayilik"

En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde boy gösteren oyuncu Öztürk, 5 birimlik ürüne 20 birim 30 birim vermenin büyük enayilik olduğunu söyledi. Bundan ötürü kendi alışveriş alışkanlığını da kısıtladığını açıkladı.