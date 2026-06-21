CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat’ın açıklamaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. TGRT Haber ekranlarında detayları paylaşan gazeteci Gürkan Hacır, "Oldukça flaş bir gelişme" diyerek ele geçirilen 34 bin trol hesabı ve Ekrem İmamoğlu iddialarını aktardı. İşte o çarpıcı açıkla...

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat’ın açıklaması gündeme oturdu.

TGRT Haber ekranlarında açıklamayı paylaşan Gürkan Hacır “oldukça flaş bir gelişme” diyerek Fırat’ın ifadelerini paylaştı.

"1900 TROL HESAP İMAMOĞLU VE FETÖ İŞBİRLİĞİNDE"

Hacır, “Ali Haydar Fırat’ın yaptığı açıklamaya göre, 34 bin trol hesap ele geçirildi. 1900 trol hesap İmamoğlu ve FETÖ iş birliği içinde.” Şeklinde konuştu.