Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Koreli kadınların "cam cilt" (glass skin) olarak adlandırılan o pürüzsüz, parlak ve lekesiz cilt görünümünün arkasında yüzyıllardır değişmeyen bir sır var: Pirinç suyu. Ancak pirinç suyunu tek başına kullanmak yerine, etkisini 5 katına çıkaran ve hücre yenilenmesini tetikleyen çok özel bir doğal malzeme daha ekleniyor: Saf bal veya yeşil çay! Akşam'a göre; evde sadece birkaç liraya mal edebileceğiniz, pahalı kozmetik ürünlerine taş çıkaran Kore cilt maskesi tarifi hazırladık.