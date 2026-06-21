Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...
Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı ortaya çıktı.
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Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı ortaya çıktı.
Pürüzsüz, parlak ve porselen gibi bir cilde sahip olmak isteyenler Koreli kadınların güzellik formüllerini araştırıyor. Koreli kadınların yaşlarını asla belli etmeyen, lekesiz ve pürüzsüz ciltlerinin en büyük sırrı ise mutfağımızdan eksik olmayan pirinç suyu. Ancak Asyalı kadınlar pirinç suyunu tek başına kullanmıyor; içerisine ekledikleri antioksidan bombası yeşil çay ve bal ile cildi adeta yeniden kodluyorlar.
Koreli kadınların "cam cilt" (glass skin) olarak adlandırılan o pürüzsüz, parlak ve lekesiz cilt görünümünün arkasında yüzyıllardır değişmeyen bir sır var: Pirinç suyu. Ancak pirinç suyunu tek başına kullanmak yerine, etkisini 5 katına çıkaran ve hücre yenilenmesini tetikleyen çok özel bir doğal malzeme daha ekleniyor: Saf bal veya yeşil çay! Akşam'a göre; evde sadece birkaç liraya mal edebileceğiniz, pahalı kozmetik ürünlerine taş çıkaran Kore cilt maskesi tarifi hazırladık.
Pirinç Suyu ve Yeşil Çay Nedir? Pirinç, içerdiği "inositol" sayesinde kan dolaşımını hızlandırır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Pirincin bu beyazlatıcı ve gözenek sıkılaştırıcı etkisi, yeşil çayın yüksek antioksidan gücüyle birleştiğinde ciltteki tüm lekeleri, güneş izlerini ve ton eşitsizliklerini yok eder. Karışıma eklenen bir damla bal ise cildi neme doyurarak o meşhur "cam cilt" parlaklığını kazandırır.
EV YAPIMI KORE CİLT SIRRI MASKESİ Malzemeler: 1 çay bardağı organik pirinç 1 poşet veya 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 tatlı kaşığı organik bal Arıtılmış su
1.PİRİNCİ NİŞASTASINDAN ARINDIRIN(1-2 DAKİKA) Pirinci ilk olarak soğuk suyla yıkayıp süzün. Bu ilk su, üzerindeki toz ve kirlerin temizlenmesini sağlar.
2.PİRİNÇ SUYU ÖZÜNÜ ELDE EDİN(20 DAKİKA) Temizlenen pirincin üzerine 1 su bardağı arıtılmış su ekleyin ve oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. Su süt beyazı bir renk alana kadar pirinçleri elinizle hafifçe ovun. Ardından suyu süzüp bir kaba ayırın.
3.GİZLİ MALZEMELERİ EKLEYİN(5 DAKİKA) Ayrı bir yerde demleyip soğuttuğunuz yarım çay bardağı yoğun yeşil çayı pirinç suyuna ekleyin. Son olarak içerisine 1 tatlı kaşığı balı ilave ederek homojen bir şekilde karıştırın.
4.CİLDİNİZE UYGULAYIN VE BEKLETİN(15-20 DAKİKA) Hazırladığınız bu karışımı bir pamuk yardımıyla temiz cildinize (yüz ve boyun bölgesine) tampon hareketlerle sürün. Cildiniz kurudukça bir kat daha sürerek 20 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın.
Önemli İpucu: Bu karışımı temiz bir sprey şişesine koyarak buzdolabında 4-5 gün saklayabilir, her akşam tonik olarak cildinize uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda 1 hafta içinde gözeneklerin sıkılaştığını ve cilt renginizin açıldığını fark edeceksiniz. Not: Her doğal üründe olduğu gibi, karışımı yüzünüze sürmeden önce bileğinizin iç kısmında alerji testi yapmayı unutmayın.
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