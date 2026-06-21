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Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül! Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin... Fildişi'li oyuncu için teyakkuz... Evet Ibrahim Sangare listede: Ama hala 40 milyon! Eski oyuncusu yine revaçta: İsmail Kartal onu çok istiyor: Mutlaka alın İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Arda Güler tatil yapmayacak: Kariyeri zora girdi Premier Lig mi, Beşiktaş mı? Krejci'nin kararı bekleniyor: 27 yaşında üstelik! İslam düşmanları şok girecek! 'Cami imamı olmak istiyorum': Manchester United'ın yıldızından itiraf Talip oldukları açıklandı: Cerny bombası patladı patlayacak: 5 milyon sterline bu iş biter Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın! Kabustan uyanın: Evdeki pirelere elveda! Kimyasal kullanmadan doğal yollarla...
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Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

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Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı ortaya çıktı.

#1
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Pürüzsüz, parlak ve porselen gibi bir cilde sahip olmak isteyenler Koreli kadınların güzellik formüllerini araştırıyor. Koreli kadınların yaşlarını asla belli etmeyen, lekesiz ve pürüzsüz ciltlerinin en büyük sırrı ise mutfağımızdan eksik olmayan pirinç suyu. Ancak Asyalı kadınlar pirinç suyunu tek başına kullanmıyor; içerisine ekledikleri antioksidan bombası yeşil çay ve bal ile cildi adeta yeniden kodluyorlar.

#2
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Koreli kadınların "cam cilt" (glass skin) olarak adlandırılan o pürüzsüz, parlak ve lekesiz cilt görünümünün arkasında yüzyıllardır değişmeyen bir sır var: Pirinç suyu. Ancak pirinç suyunu tek başına kullanmak yerine, etkisini 5 katına çıkaran ve hücre yenilenmesini tetikleyen çok özel bir doğal malzeme daha ekleniyor: Saf bal veya yeşil çay! Akşam'a göre; evde sadece birkaç liraya mal edebileceğiniz, pahalı kozmetik ürünlerine taş çıkaran Kore cilt maskesi tarifi hazırladık.

#3
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Pirinç Suyu ve Yeşil Çay Nedir? Pirinç, içerdiği "inositol" sayesinde kan dolaşımını hızlandırır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Pirincin bu beyazlatıcı ve gözenek sıkılaştırıcı etkisi, yeşil çayın yüksek antioksidan gücüyle birleştiğinde ciltteki tüm lekeleri, güneş izlerini ve ton eşitsizliklerini yok eder. Karışıma eklenen bir damla bal ise cildi neme doyurarak o meşhur "cam cilt" parlaklığını kazandırır.

#4
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

EV YAPIMI KORE CİLT SIRRI MASKESİ Malzemeler: 1 çay bardağı organik pirinç 1 poşet veya 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 tatlı kaşığı organik bal Arıtılmış su

#5
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

1.PİRİNCİ NİŞASTASINDAN ARINDIRIN(1-2 DAKİKA) Pirinci ilk olarak soğuk suyla yıkayıp süzün. Bu ilk su, üzerindeki toz ve kirlerin temizlenmesini sağlar.

#6
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

2.PİRİNÇ SUYU ÖZÜNÜ ELDE EDİN(20 DAKİKA) Temizlenen pirincin üzerine 1 su bardağı arıtılmış su ekleyin ve oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. Su süt beyazı bir renk alana kadar pirinçleri elinizle hafifçe ovun. Ardından suyu süzüp bir kaba ayırın.

#7
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

3.GİZLİ MALZEMELERİ EKLEYİN(5 DAKİKA) Ayrı bir yerde demleyip soğuttuğunuz yarım çay bardağı yoğun yeşil çayı pirinç suyuna ekleyin. Son olarak içerisine 1 tatlı kaşığı balı ilave ederek homojen bir şekilde karıştırın.

#8
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

4.CİLDİNİZE UYGULAYIN VE BEKLETİN(15-20 DAKİKA) Hazırladığınız bu karışımı bir pamuk yardımıyla temiz cildinize (yüz ve boyun bölgesine) tampon hareketlerle sürün. Cildiniz kurudukça bir kat daha sürerek 20 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın.

#9
Foto - Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...

Önemli İpucu: Bu karışımı temiz bir sprey şişesine koyarak buzdolabında 4-5 gün saklayabilir, her akşam tonik olarak cildinize uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda 1 hafta içinde gözeneklerin sıkılaştığını ve cilt renginizin açıldığını fark edeceksiniz. Not: Her doğal üründe olduğu gibi, karışımı yüzünüze sürmeden önce bileğinizin iç kısmında alerji testi yapmayı unutmayın.

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