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Gündem Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
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Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

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Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'dan üzen haber geldi.

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hoca, hapiste geçirdiği zulmü aratmayan 3 buçuk yılın ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

 

Hastaneye kaldırıldı

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'dan üzen haber geldi.

Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Yusuf Ziya Gümüşel hastaneye kaldırıldı.

Gümüşel Hoca'nın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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