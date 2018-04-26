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Ünlü otel zinciri sahipleri FETÖ'den tutuklandı!

FETÖsoruşturması kapsamında gözaltına alınan Delphin Oteller zincirinin ortaklarından Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:15
Ünlü otel zinciri sahipleri FETÖ'den tutuklandı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu, geçen hafta Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, KOM'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:15
  1. Antalya
  2. FETÖ
  3. Delphin Otelleri

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