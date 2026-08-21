Son dakika: Çankırı’da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06’da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06’da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı yerin 12.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.