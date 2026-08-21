  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela’da izi siliniyor! Maduro yokluğa mı terk edildi? SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor! Ferhat Abdi Şahin resmen duyurdu Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor Netanyahu'nun 'Türkiye' planı ters tepti! İsrail’de muhalefet ayaklandı Geri adım atmıyor: Putin'den nükleer çıkış! Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav! Pakistan'dan ABD'ye Keşmir resti! Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı Batılı ülkelerden İsrail’e ortak bildiri: Derhal geri çekin! 'Çocuklarımızı İnstagram öldürdü!' Türkiye'nin sınırına kadar geldi! Komşu ülkede Batı Nil virüsü alarmı! Ölü sayısı yükseldi
Yerel Tekirdağ’da korkunç kaza! İzlerken canınız acıyacak
Yerel

Tekirdağ’da korkunç kaza! İzlerken canınız acıyacak

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün, yol kenarında yük indirmeye hazırlanan forkliftin demir ayaklarına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, yük indirmeye hazırlanan forkliftin yola uzanan demir ayaklarını fark edemedi. Motosiklet, demir ayaklara çarparken sürücü de çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten savruldu.

Forkliftin demir ayağına çarpıp düşen sürücü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların yaşanan kaza karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti. Kaza sırasında çevrede bulunan bazı vatandaşların motosiklet sürücüsünü önceden uyarmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koştu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ambulans kaza yaptı, hastaya giderken hastanelik oldular
Ambulans kaza yaptı, hastaya giderken hastanelik oldular

Sağlık

Ambulans kaza yaptı, hastaya giderken hastanelik oldular

Düğün salonu önünde korkunç kaza! Ateşlediği havai fişek yüzüne isabet etti
Düğün salonu önünde korkunç kaza! Ateşlediği havai fişek yüzüne isabet etti

Yaşam

Düğün salonu önünde korkunç kaza! Ateşlediği havai fişek yüzüne isabet etti

Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar
Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar

Aktüel

Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar

Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı
Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı

Yaşam

Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23