Semra Kuytul polisi tahrik etmek için bakın ne yapmış!

Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun yankıları sürüyor. Operasyon kapsamında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılara karşı mücadelenin hukuk içerisinde sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Operasyonun ardından Semra Kuytul'un bir konuşmasında anlattığı eylem yöntemi ise dikkatleri üzerine çekti.

“Çok büyük bir strateji izledik”

Görüntülerde Semra Kuytul, polisle karşı karşıya geldikleri bir eylemde yaşananları ayrıntılarıyla anlatıyor.

Kuytul'un kullandığı “Çok büyük bir strateji izledik” ifadesi özellikle dikkat çekiyor.

Konuşmasında meydanda nasıl hareket ettiklerini anlatan Kuytul, kadınların ön plana çıktığı eylemde polisin müdahalesinin kamuoyunda oluşturacağı etkinin hesaba katıldığını ifade ediyor.

Polise “gel gel” yaptıklarını anlattı

Kuytul'un anlatımındaki en çarpıcı bölümlerden biri polisle karşı karşıya geldikleri anlara ilişkin.

Kuytul, polisin üzerlerine gelmesi için “gel gel” şeklinde hareket yaptıklarını anlatıyor.

Kuytul'un kendi anlatımına göre amaç, polis müdahalesinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak görüntülerin meydandaki insanlar ve kamuoyu üzerinde etkili olmasıydı.

Bu sözler, eylem sırasında polisle yaşanabilecek gerilimin kamuoyuna nasıl yansıyacağının önceden hesaplandığını gösteren bir anlatım olarak dikkat çekti.

Müdahale görüntüsünün etkisini hesaplamışlar

Semra Kuytul'un konuşmasında üzerinde durduğu bir başka nokta ise kadınlara yönelik polis müdahalesinin dışarıdan nasıl algılanacağı.

Kuytul, polisin kadınlara müdahale ettiği görüntülerin insanlarda tepki meydana getireceğini düşündüklerini anlatıyor.

Böylece polisle karşı karşıya gelmenin yanı sıra, ortaya çıkacak görüntülerin kamuoyuna yansımasının da izlenen “stratejinin” bir parçası olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.

Kendi sözleriyle anlattı

Semra Kuytul'un görüntülerde kullandığı ifadeler, eylem sırasında uyguladıkları yöntemin spontane değil, belirli bir strateji çerçevesinde gerçekleştirildiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.

Özellikle “Çok büyük bir strateji izledik” demesi, polise “gel gel” yaptıklarını anlatması ve müdahale görüntülerinin insanlar üzerinde oluşturacağı etkiden söz etmesi dikkat çekti.

Ancak söz konusu videoda anlatılan olayların mevcut soruşturmanın konusu olup olmadığı veya bu ifadeler hakkında herhangi bir adli değerlendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin yetkili makamlardan açıklama bulunmuyor.