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Spor Ferencvaros teknik patronu iddialı konuştu! "Evimizde bu skoru koruyacağız!"
Spor

Ferencvaros teknik patronu iddialı konuştu! "Evimizde bu skoru koruyacağız!"

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Ferencvaros teknik patronu iddialı konuştu! "Evimizde bu skoru koruyacağız!"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Ferencvaros'ta teknik direktör Balazs Borbely, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç aldıklarını ancak Macaristan'da oynanacak olan ikinci karşılaşma da ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Balazs Borbely, karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında iyi olan bizdik. Rakip ikinci yarıda oyuncularında ve oyun planında değişiklik yaptı. Bizi kendi alanımıza hapsetmeyi başardılar. Biz iyi bir oyun sergiledik ve oyuncularım iyi performans sergilediler. Buradan iyi bir skorla ayrılıyoruz. Evimizde bunu koruyarak turu geçmek istiyoruz" dedi.

"İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor"

Trabzonspor'un ikinci yarıda yaptığı hamlelerin oyunun seyrini değiştirdiğini ifade eden Borbely, "İlk yarı iyi olan bizdik. Oyuncu değişiklikleriyle rakip oyuna hakim oldu. İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir maç ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Dünyaca ünlü isim burada oynuyor"

Trabzonspor'un kadrosuna da değinen Borbely, "Dünyaca ünlü isim burada oynuyor. Macaristan Ligi'ne bakıldığında burasının daha iyi olduğunu söylemek daha gerçekçi" ifadelerini kullandı.

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