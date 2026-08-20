3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinde uyurken 14 yaşındaki üvey oğlu tarafından tabancayla boynundan vurulan Serdivan Belediyesi personeli Aziz Dönmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, Dönmez'in 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan belediye personeli Aziz Dönmez (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde çalışan Aziz Dönmez, evinde uyuduğu sırada üvey oğlu A.Y.F. (14) tarafından tabancayla vuruldu.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası koşarak kaçan A.Y.F. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Dönmez'den geriye düğün görüntüleri kalırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.