Ünlü manken Nefise Karatay'la ilgili şok gelişme! Vay vay vay

Bir zamanların ünlü mankenlerinden Nefise Karatay, 2012 yılında podyumlara ara vererek iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Karatay son olarak Ortaköy'de gittiği masaj salonunda Tolga Balta ile sıra kavgası yaşamış, o olay gündeme bomba gibi düşmüştü! Olay mahkemeye taşındı. Ancak iş adamı Balta ve sevgilisi, ünlü mankenle uzlaşmayı reddetti. Masörün tanıklık yaptığı davada ünlü mankene savcılık hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı..

İddiaya göre Karatay masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girmiş ve ikili arasında tartışma çıkmıştı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta ile kavga edip polise ihbarda bulunmuştu. Ünlü manken Tolga Balta'nın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olayın mahkemeye taşındığı davada iş adamı Balta ve sevgilisi Karatay ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık ünlü mankene Hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.