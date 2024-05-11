Ünlü Japon lezzeti: Mısır tempura tarifi! İddia ediyoruz böylesi lezzet yok... Duyan hemen yapıyor

Hafif ve çıtır bir Japon atıştırmalığı olan Mısır Tempura, mısırın çıtırlığı ve tempura hamurunun hafifliğiyle birleşiyor. Basit ve patik bir şekilde farklı bir lezzet denemek isteyenler için enfes bir tarif...

MISIR TEMPURA TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı su (soğuk)

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Mısır (konserve veya taze, iri taneli)

YAPILIŞI

Bir kasede mısır ununu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın.

Başka bir kasede yumurtayı çırpın ve üzerine suyu ekleyerek karıştırın.

Yumurtalı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun kıvamı yoğun akışkan olmalıdır.

Mısırları iyice yıkayıp süzdükten sonra hamurun içine ekleyin ve her bir mısır tanelerini hamurun içinde bulundurun.

Geniş bir tavaya yağ koyun ve ısıtın. Yağ ısınınca, mısır tanelerini tek tek hamurdan alarak kızgın yağa atın.

Mısır taneleri altın rengini alana kadar kızartın. Daha sonra bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre yanında soslar veya garnitürlerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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