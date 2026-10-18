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Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

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Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 55 nadide yazma eser "Kastamonulu Alimler Yazma Eserler Sergisi" ile vatan evlatlarının istifadesine sunuldu.

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Foto - Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 100'den fazla akademisyenin katıldığı programa devlet erkanı da yoğun ilgi gösterdi.

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Foto - Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) desteklediği kurultayın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'den fazla akademisyenin katıldığı kurultayda, bilim tarihi ve felsefesinin geçmişten günümüze gelişimi ile akademik iş birliği imkanları ele alındı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, konuşmasında bilginin ve ilmin toplumların gelişmesindeki önemine dikkat çekti. Yılmaz, "İlmi, bilgiyi, alimi yaygınlaştırdığımız ölçüde gelişmişliğimiz ortaya çıkar. Gelişmişliğin temelinde, mayasında, ruhunda bilgi yoksa, hikmet yoksa, ilim yoksa, irfan yoksa, insan yoksa, tefekkür yoksa, alim yoksa, uzaya gitseniz ne anlam ifade eder? Olsa olsa İsrail gibi bir zalimler topluluğu olur" dedi.

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Foto - Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu'nun Anadolu'nun önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kastamonu da hakikaten alimleriyle, edipleriyle, şairleriyle, padişahlarımıza hocalık yapan ulemasıyla, mimarisiyle Anadolu'muzun önde gelen hafıza merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kurultay kapsamında düzenlenen yazma eserler sergisinin hazırlık sürecini anlattı. Sergi fikrinin Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirten Dallı, "İhsan hocam bir gün beni aradı. Bu şeye karar verilmişti, bilim tarihi ve felsefesi kurultayının yapılacağına. Dedi ki, 'Bir de orada güzel bir sergi yapsak.' Kastamonulu alimlerin yazma eserlerinden oluşan. 'Yapalım hocam, ne yapmamız lazım?' dedim. Dedi ki, 'İşte Coşkun Hoca'yı arasanız.' Kendilerinin eminim ki hukukları, tanışıklıkları, muhabbetleri çok daha derindir ama herhalde bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye bana öyle söyledi İhsan Hocam" diye konuştu.

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Foto - Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Hamdi Topal, şehrin tarih boyunca bilim ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Topal, "Bilim tarihi ve felsefesi alanında ülkemizin çok kıymetli bilim insanlarını bir araya getiren bu kurultayın hiç şüphesiz Kastamonu'da gerçekleştirilmiş olması bizler için ayrı bir anlam taşımakta. Zira köklü tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kastamonu, asırlar boyunca gelişen ilim geleneğiyle Anadolu'nun ilim ve fikir dünyasında hakikaten çok önemli bir yere sahip şehir olarak öne çıkmakta" dedi. Üniversitelerin bilimsel mirasın korunmasındaki sorumluluğuna değinen Topal, "Bugün bizlere düşen mesuliyet, bu köklü mirası ilmi çalışmalarla yeniden değerlendirmek ve elbette gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak. Üniversite olarak şehrimizin bu ilmi müktesebatını günümüzün çağdaş bilimsel yaklaşımlarıyla buluşturmayı üniversitemizin önemli misyonlarından birisi olarak görmekteyiz. Kurultayımızın bilim tarihinin birikimini günümüzün meseleleriyle buluşturarak yeni araştırmalara ve akademik iş birliklerine zemin hazırlayacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Konuşmaların ardından Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fazlıoğlu, "Hatîpzâde'nin Ölümünün 530. Yılı Münasebetiyle: Atabey Gâzî Medresesi'nden Kastamonu Üniversitesine Felsefe-Bilim Hayatı" başlıklı konferans verdi. Konferansın ardından Türkiye'nin farklı illerindeki kütüphanelerden getirilen 55 yazma eserin yer aldığı "Kastamonulu Alimler Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı, 18 Ekim Pazar günü saat 09.30'da Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda başlayacak oturumlarla devam edecek. Bilim tarihi ve felsefesinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin değerlendirileceği kurultay, aynı gün yapılacak oturumların ardından sona erecek.

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