Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) desteklediği kurultayın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'den fazla akademisyenin katıldığı kurultayda, bilim tarihi ve felsefesinin geçmişten günümüze gelişimi ile akademik iş birliği imkanları ele alındı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, konuşmasında bilginin ve ilmin toplumların gelişmesindeki önemine dikkat çekti. Yılmaz, "İlmi, bilgiyi, alimi yaygınlaştırdığımız ölçüde gelişmişliğimiz ortaya çıkar. Gelişmişliğin temelinde, mayasında, ruhunda bilgi yoksa, hikmet yoksa, ilim yoksa, irfan yoksa, insan yoksa, tefekkür yoksa, alim yoksa, uzaya gitseniz ne anlam ifade eder? Olsa olsa İsrail gibi bir zalimler topluluğu olur" dedi.