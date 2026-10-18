Kadim irfanın adresi Kastamonu! Asırlık ilim mirası gün yüzüne çıkarıldı!

Kastamonu'nun Anadolu'nun önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kastamonu da hakikaten alimleriyle, edipleriyle, şairleriyle, padişahlarımıza hocalık yapan ulemasıyla, mimarisiyle Anadolu'muzun önde gelen hafıza merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kurultay kapsamında düzenlenen yazma eserler sergisinin hazırlık sürecini anlattı. Sergi fikrinin Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirten Dallı, "İhsan hocam bir gün beni aradı. Bu şeye karar verilmişti, bilim tarihi ve felsefesi kurultayının yapılacağına. Dedi ki, 'Bir de orada güzel bir sergi yapsak.' Kastamonulu alimlerin yazma eserlerinden oluşan. 'Yapalım hocam, ne yapmamız lazım?' dedim. Dedi ki, 'İşte Coşkun Hoca'yı arasanız.' Kendilerinin eminim ki hukukları, tanışıklıkları, muhabbetleri çok daha derindir ama herhalde bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye bana öyle söyledi İhsan Hocam" diye konuştu.