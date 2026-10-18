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Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

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Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki adam, timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

#1
Foto - Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

#2
Foto - Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

BALIK TUTAN ADAM TİMSAH SALDIRISINDA ÖLDÜ 71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı. Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.

#3
Foto - Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.

#4
Foto - Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'

'SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL' Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.

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