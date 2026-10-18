Gölette korkunç olay: 'Sıra dışı bir durum değil!'
ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki adam, timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki adam, timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.
CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.
BALIK TUTAN ADAM TİMSAH SALDIRISINDA ÖLDÜ 71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı. Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.
Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.
'SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL' Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.
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