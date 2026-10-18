Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş
Anadolu'da uzun yıllar boyunca çiftçiler tarafından tarlada gereksiz bir yabani ot olarak görülüp yüzüne bile bakılmayan pelemir bitkisi, stratejik bir enerji hamlesiyle ülkenin gözdesi haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ıslah çalışmalarıyla tescillediği yüksek kuraklık dayanımlı "Karahan" çeşidi sayesinde ekim alanları son 5 yılda 350 dekardan 35 bin dekara fırladı. Bünyesindeki yüksek yağ oranı sayesinde geleceğin sürdürülebilir havacılık yakıtı ve çevre dostu biyoyakıt üretiminin ana ham maddesine dönülen pelemir, Türkiye'nin yeşil enerji bağımsızlığına güç katıyor.