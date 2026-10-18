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Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

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Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Anadolu'da uzun yıllar boyunca çiftçiler tarafından tarlada gereksiz bir yabani ot olarak görülüp yüzüne bile bakılmayan pelemir bitkisi, stratejik bir enerji hamlesiyle ülkenin gözdesi haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ıslah çalışmalarıyla tescillediği yüksek kuraklık dayanımlı "Karahan" çeşidi sayesinde ekim alanları son 5 yılda 350 dekardan 35 bin dekara fırladı. Bünyesindeki yüksek yağ oranı sayesinde geleceğin sürdürülebilir havacılık yakıtı ve çevre dostu biyoyakıt üretiminin ana ham maddesine dönülen pelemir, Türkiye'nin yeşil enerji bağımsızlığına güç katıyor.

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Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Anadolu bozkırında kendiliğinden yetişen ve geleneksel olarak yabani ot kabul edilen yağlı tohumlu pelemir bitkisi, havacılık ve enerji endüstrisinin ilgisini çekmesiyle stratejik bir tarımsal ürüne evrildi. Biyoyakıt ham maddesi olarak potansiyeli ortaya çıkarılan bitkinin Türkiye genelindeki ekim sahası, son 5 yıllık süreçte 350 dekar seviyesinden 35 bin dekara yükselerek 100 kat büyüme kaydetti.

#2
Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Üretim hacmindeki bu hızlı yükselişte, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen ıslah ve tescil çalışmaları belirleyici oldu. Bakanlık uzmanları tarafından geliştirilen "Karahan" adlı pelemir çeşidi, zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa karşı yüksek dayanıklılığı ile ekim sahalarının hızla yaygınlaşmasını sağladı.

#3
Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Geliştirilen bu tohum çeşidi sayesinde, tarımsal açıdan kıraç ve marjinal arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedeflendi.

#4
Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Pelemir tohumlarının bünyesinde barındırdığı yüksek yağ oranı, küresel ölçekte karbon salımını azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde doğrudan kullanılabilir nitelik taşıyor. Bitkiden elde edilecek yağın işlenmesiyle çevre dostu biyoyakıt elde edilmesi ve havacılık sektörünün yakıt ihtiyacında yerli bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

#5
Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

Küresel yeşil enerji dönüşümü standartlarına uyum sağlayan bu üretim hamlesinin, ilerleyen dönemlerde yeni sanayi tesisleri ve artan ekim alanlarıyla birlikte genişletilmesi planlanıyor.

#6
Foto - Tarlada yabani ot sanıp çöpe atıyorlardı: Uçakları uçuracak yakıt meğer ondan çıkıyormuş

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