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Spor Ünlü gazeteciye TFF protestosu nedeniyle 2 yıl hapis!
Spor

Ünlü gazeteciye TFF protestosu nedeniyle 2 yıl hapis!

Ünlü spor gazetecisi Göktuğhan Argın, TFF önünde yaptığı protesto nedeniyle 2 yıl hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:43:00 -
Ünlü gazeteciye TFF protestosu nedeniyle 2 yıl hapis!

TFF binasının önünde ceketini yakan A Spor'un eski Fenerbahçe muhabiri ve Bağımsız Ekran kanalının kurucusu Göktuğhan Argın, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, sosyal medyadan bu karara sitem etti.

Göktuğhan Argın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, TFF binasının önünde Başkan Nihat Özdemir'in, "Bu görevimde Fenerbahçe ceketimi astım. Aldığımız kararlarda çok net görülüyor" ifadelerinden dolayı ceket yakmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyuran Argın, "TFF önünde kendi ceketimi yakma eyleminden ötürü az önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ceketimi astığım demir bariyerin kenarı bir karış is oldu diye. Beykoz Belediyesi'ne 500 lira boya parası göndermeme rağmen" ifadeleriyle tepki gösterdi.

 

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