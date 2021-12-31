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Spor Ünlü futbolcu evine giren 4 hırsızla boğuştu
Spor

Ünlü futbolcu evine giren 4 hırsızla boğuştu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Joao Cancelo, evine giren hırsızların saldırısına uğradığını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:04:00 -
Ünlü futbolcu evine giren 4 hırsızla boğuştu

Instagram hesabından 4 hırsızın saldırısı sonucu uğradığı darbın izlerini göstermek için fotoğrafını paylaşan Cancelo, "Maalesef bugün bana ve aileme zarar vermek isteyen 4 korkak tarafından saldırıya uğradım. Direnmeye çalıştığınızda olan bu. Tüm mücevherlerimizi çaldılar ve yüzümü bu hale getirerek ayrıldılar. Benim için en önemli şey ailem ve çok şükür hepsi iyi. Bu yaşadığım, hayatımda üstesinden gelmem gereken birçok zorluktan sadece bir tanesi. Her zamanki gibi metanetli ve güçlüyüm." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olarak son 16 turuna kalan ve Premier Lig'in zirvesinde bulunan Manchester City'nin performansında önemli rol oynayan Cancelo, bu sezon 26 maçta görev yaptı, 3 gol kaydetti.

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