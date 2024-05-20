Ünlü ekonomistten altın için şaşırtan tahmin! ''Risk çok yüksek''

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından piyasalarda hareketlenme başladı. Ons altın bu saban erken saatlerde 2440,56 dolara kadar yükseldi.

İsrail’de kabine değişikliği ve Suudi kralının bozulan sağlığının bölgede yeni jeopolitik belirsizlikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Bununla birlikte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi de kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın bu sabah 2440,56 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1 artışla 2438,47 dolar civarında.

İç piyasada bu hafta gözler Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu bu hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Piyasalardaki beklenti faizlerin mayıs ayında sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

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Ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut, piyasalarda hareketliliği Haber7 için değerlendirdi.

İBRAHİM REİSİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI PİYASALAR NASIL ETKİLENDİ?

Ortadoğu’da gerginliklerin tırmandığını ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü mü yoksa düşürüldüğü mü noktasında piyasaların bekle-gör stratejisi izlediğini belirtti. Her iki senaryoda da küresel piyasaların etkilendiğini ve etkileneceğine ifade eden Turgut, dünya üzerinde jeopolitik gerginliklerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi. Murat Turgut, diğer risk algılarının da piyasalar açısından açık olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELİYOR!

Altının jeopolitik riskler ile tekrar zirve tazelediğini ancak altının TL ve Dolar değeri olarak ayrılması gerektiğini belirten Ekonomist Turgut, altının TL değerinin bir süredir aynı seviyelerde olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi. Turgut, TL’nin değerlenmesi ile doların düşmesinin gram altına tam olarak yansımadığını ifade etti. Murat Turgut, gram altın tarafında yerli yatırımcının ciddi bir yükseliş göremediğini kaydetti. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Murat Turgut, ons altının önümüzdeki süreçte yükselebileceğini ancak gram altında TL varlıklarının değerlenmesi ile ciddi yükseliş beklemediklerini söyledi.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildiğini dile getiren Turgut, Merkez Bankası’nın bir önceki politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50’de sabit bıraktığına değindi. Turgut, Merkez Bankası’nın Perşembe günü faiz kararının beklentiler doğrultusunda yine değişmeyeceğini ifade etti. Faiz indirimleri için ‘erken’ diyen Turgut, böyle bir beklenti olmadığını kaydetti. Merkez Bankası’nın politikasını değerlendiren Turgut, TCMB’nin yüzde 50 seviyesini korunaklı gördüğünü ve burada devam edeceğini dile getirdi. Murat Turgut, Merkez Bankası’nın mali politikası ve para politikası noktasında bir ihtimal düzenlemeler yapabileceğini kaydetti.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Borsadaki hareketliliği değerlendiren Murat Turgut, ‘bankacılık’ sektörünün doğrudan hareketi ile hareketlendiğini ifade etti. Turgut, bankaya yatırım yapmayanların bu yükselişten faydalanamayacağını kaydetti. Borsadaki yükselişin beklenti üstü olduğunu dile getiren Turgut, BIST’in bankacılık sektöründen destek aldığını ifade etti. Küçük yatırımcının bu yükselişten yararlanamayacağı yönünde tahminlerde bulunan Turgut, yükselişin endekste genele yayılmasının beklemekte faydalı olacağını kaydetti.