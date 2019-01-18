Ünlü dergiden çok konuşulacak kapak! ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic, yeni sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması çağrısı yaptı.

Derginin mart ayı için hazırlanan sayısının kapağında İngilizce'de görevden alma anlamına gelen kırmızı renkte büyük harflerle ''IMPEACH'' kelimesi yer aldı. The Atlantic dergisinin kapağındaki alt başlıkta ise ''Kongre'nin başkanın hizmet etme yetisini muhakeme etme zamanı geldi.'' ifadesi kullanıldı.





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