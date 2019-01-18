0553 313 94 23

Ünlü dergiden çok konuşulacak kapak!

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic, yeni sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması çağrısı yaptı.

18 Ocak 2019 Cuma 06:23
Ünlü dergiden çok konuşulacak kapak!

Derginin mart ayı için hazırlanan sayısının kapağında İngilizce'de görevden alma anlamına gelen kırmızı renkte büyük harflerle ''IMPEACH'' kelimesi yer aldı.

 

The Atlantic dergisinin kapağındaki alt başlıkta ise ''Kongre'nin başkanın hizmet etme yetisini muhakeme etme zamanı geldi.'' ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 06:23
  1. trump
  2. The Atlantic
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yedek askerleri göreve çağırdı... Muhalefet: Şaşkınız!
    1. Yedek askerleri göreve çağırdı.....
    2. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. Ünlü dergiden çok konuşulacak kapak!
    4. Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar..
    5. Sinemada yeni dönem! Meclis'ten geçti
    6. Son gün uyarısından sonra yeni..
    7. 100 yaşındaki annesini öldüren 75..
    8. Kanada'da üretilen gıdaların yarıdan..
    9. Ve kabul edildi... Yıllık asgari..
    10. Bogota'da bombalı saldırı: En az 10..
    11. Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!
    12. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    13. Kan donduran görüntüler: Çocuklarını..
    14. Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini..
    15. - Milli kültürün uluslararası..
    16. Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye..
    18. THY'nin Ankara-Tiflis direkt uçuşları..
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de
    20. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"