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Medya Ünlü boksörün aylık geliri dudak uçuklattı!
Medya

Ünlü boksörün aylık geliri dudak uçuklattı!

Boksun efsane isimlerinden Floyd Mayweather iflas etti iddialarıyla gündeme geldi.Bir youtuber tarafından battığı söylenen Floyd Mayweather yaptığı açıklamada bu iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:40:00 - 2022-06-24 16:43:16
Ünlü boksörün aylık geliri dudak uçuklattı!

Boksun efsane isimlerinden Floyd Mayweather iflas etti iddialarıyla gündeme geldi. Bir youtuber tarafından battığı söylenen Floyd Mayweather yaptığı açıklamada bu iddialara cevap verdi.

İflas etti mi?

Youtuber Jake Paul'un iddiasına göre Floyd Mayweather iflas etti. Paul ünlü boksörün büyük çekler aldığını ve bu çeklerin vergilerini ödemediğini iddia etti. Ayrıca Floyd'un kendisine ve onlarca insana borcu olduğunu söyledi. Ünlü boksör ise bu iddiaları yalanlayarak hala çok para kazandığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Aylık kazancı ne kadar?
Floyd Mayweather aktif boks yaptığı dönemlerde kazandığı paralar ile yaptığı yatırımlardan ve gösteri maçlarından elde ettiği kazancın aylık 300 milyon dolar olduğunu açıkladı.


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Yorumlar

43

nedemki alçak ne karayip ülkelerine ne afrika ne pasifik okyanus ada ülkelerine yardım etmiyor etseydi medya söylerdi
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