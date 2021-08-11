Ünlü avukattan TFF'ye aşı davası!

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlara, aşı olmayan taraftarların seyirci olarak alınmayacağı kararını duyurdu. Buna göre; stadlara sadece, koronavirüs aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftar alınacak.

Kararı yargıya taşıdı

Avukat Yasin Girgin TFF'nin yeni sezon için aldığı taraftar kararını yargıya taşıdı. TFF'nin kararının maksat yönünden hukuka aykırı olduğunu söyleyen Av. Girgin, kararın iptali için Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

'Yargı, en doğru kararı verecektir'

Yaptığı başvuruyu twitter hesabından duyuran Av. Yasin Girgin, şunları söyledi:

"TFF'nin 10.08.2021 tarihli aşı olmayanların stada girmesini engelleyen kararı aleyhine maksat yönünden hukuka aykırılık nedeni ile şahsım adına Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemli dava açmak zorunda kaldım."