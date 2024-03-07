Ünlü ABD'li General Hodges'un özel röportajı! Bölgede tansiyon yüksek... Perde arkasında Rusya ve Çin tehdit

NATO Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'da 1991 yılından bu yana gerçekleştirilen en büyük tatbikata başladı. 31 NATO üyesi ülkeden 90 bin asker, 80 savaş uçağı, 1100 zırhlı savaş aracı ve 55 savaş gemisinin katıldığı tatbikat Rusya'ya karşı bir gövde gösterisi olarak değerlendiriliyor. NATO'nun devam eden savaşa nasıl tepki vereceği, ABD'nin NATO'nun istikametini Çin'e odaklamaya çalıştığı ve Donald Trump'ın Başkan seçilmesi halinde Birleşik Devletler ile NATO arasında yeniden gerilimler yaşanıp yaşanmayacağı gibi kritik sorular ise endişe uyandırıyor. Merak edilen soruları Haber Global Web Özel'e değerlendiren ABD Ordusu eski NATO Başkomutanı emekli General Frederick B. Hodges NATO'yu bekleyen gerçek tehlikenin Donald Trump'ın olası ikinci Başkanlık dönemi olacağını ifade etti. İşte emekli General Hodge'un çarpıcı açıklamaları:

20 YILDA SAVAŞ ÇIKAR

“Donald Trump ittifakları sevmiyor ve ABD'nin izole bir dış politika izlemesini istiyor. Trump'ın başkanlığı Avrupa'yı savunmasız bırakacağı gibi Rusya'nın daha da saldırgan davranmasına yol açacaktır. NATO ise bu durumda Rusya'nın saldırısına açık hale gelecektir."

"Trump Başkanlık döneminde olduğu gibi NATO'da çatlak oluşturacak demeçlerde bulunursa Rusya sonunda 'şimdi saldırabiliriz' der. Trump'ın daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e NATO'ya bir saldırı gerçekleşirse ABD'nin yardıma gelmeyeceğini söylediğini de biliyoruz. Eğer Kasım ayında Trump'ı Beyaz Saray'da görürsek önümüzdeki 20 yıl içinde NATO-Rusya Savaşı da görürüz çünkü Trump, Avrupa'ya verilen destek ve bağlılığı bitirmek istiyor.”

TATBİKAT TRUMP'A DA MESAJ

“NATO'nun Polonya'daki tatbikatı yalnızca Rusya'ya değil ABD'ye de bir mesajdır. Tatbikatın ittifakın Avrupalı üyelerinin Donald Trump'a yönelik 'İttifak güçlü ve biz savaşa hazırız” mesajı olarak da görülmesi gerekir. Rusya'nın NATO'ya saldırı planlarının bile kamuoyuna sızdığı bir dönemde sessiz bir diplomasi ile Moskova'ya karşı mücadele edilemez.”

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RUSYA VE ÇİN TEHDİT

haberglobal'ın aktardığı haberde “ABD'nin savunma odağını, harcamalarını ve hatta NATO'yu Çin tehdidine karşı yönlendirmeye çalıştığını elbette söyleyebiliriz ancak gerek Beyaz Saray gerekse de Kongre ve Pentagon Avrupa'da Rusya tehdidine karşı kaynaklarını sonuna kadar kullanıyor. Burada öncelik ABD'nin bir ulus olarak kendi ulusal güvenlik kaygısıdır. Rusya da Avrupa ülkelerinin öncelikli ulusal kaygısı durumunda." bilgisine yer verildi!

"Çin ile Pasifik'te verilen mücadele ABD'nin öncelikli güvenlik algısı olarak belirlendi. Rusya'ya karşı mücadele ise küresel güvenlik algısında öncelik teşkil ediyor. ABD iki konuda da büyük efor harcıyor ve birini öncelerken diğerini dışlamıyor.”