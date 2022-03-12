Unkapanı Köprüsü 11 Mart Cuma günü bağlantı noktalarından ayrıldı. Köprü bu sebeple bir süre ulaşıma kapatıldı. Yeniden trafiğe açılan köprüde bir kez daha açılma meydana geldi ve köprü bir kez daha kapatıldı.

Unkapanı köprüsü ne zaman açılacak son durum?

12 Mart Cumartesi öğle saatlerinde bir kez daha Unkapanı Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Köprünün ne zaman ulaşıma açılacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Unkapanı Köprüsü, 2021 yılının yaz aylarında ayında bakıma girmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenileme çalışmasının ardından ağustos ayında sosyal medya hesabından, "Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek” paylaşımında bulunmuştu.