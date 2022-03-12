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Gündem Unkapanı köprüsü ne zaman açılacak son durum?
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Unkapanı köprüsü ne zaman açılacak son durum?

11 Mart cuma günü bağlantı noktaları açıldığı için bir süre trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü'nde benzer bir manzara daha yaşandı. Unkapanı Köprüsü yeniden ulaşıma kapatıldı. Peki, Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 14:59:00 -
Unkapanı köprüsü ne zaman açılacak son durum?

Unkapanı Köprüsü 11 Mart Cuma günü bağlantı noktalarından ayrıldı. Köprü bu sebeple bir süre ulaşıma kapatıldı. Yeniden trafiğe açılan köprüde bir kez daha açılma meydana geldi ve köprü bir kez daha kapatıldı.

Unkapanı köprüsü ne zaman açılacak son durum?

12 Mart Cumartesi öğle saatlerinde bir kez daha Unkapanı Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Köprünün ne zaman ulaşıma açılacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Unkapanı Köprüsü, 2021 yılının yaz aylarında ayında bakıma girmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenileme çalışmasının ardından ağustos ayında sosyal medya hesabından, "Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek” paylaşımında bulunmuştu.

Unkapanı Köprüsü ne zaman yapıldı, kim yaptı? Unkapanı Köprüsü yapılış tarihi:
Unkapanı Köprüsü ne zaman yapıldı, kim yaptı? Unkapanı Köprüsü yapılış tarihi:

Aktüel

Unkapanı Köprüsü ne zaman yapıldı, kim yaptı? Unkapanı Köprüsü yapılış tarihi:

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