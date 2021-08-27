Üniversiteye kayıt yaptıramayanlar kimler? Kimlerin üniversite kayıtları yapılmaz?

YKS 2021 sınavı ÖSYM tarafından 26-27 Haziran’da yapıldı. 28 Temmuz’da ise YKS sonuçları açıklandı. YKS 2021 sonuçlarının açılanmasından sonra adaylar YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri aralığında yaptı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. YKS sonuçlarına üniversite kayıtları da başlamış olacak. Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.

Üniversiteye kayıt yaptıramayanlar kimler?

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaklardır. İlgili adayların dilekçelerinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek bu doğrultuda talepte bulunması gerekmektedir. Dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini açıkça belirtmeyen adayların talepleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dilekçelerinde 1. seçeneği belirten adaylar yalnızca bir programa (BURSLU programlar hariç) yerleştirilme talebinde bulunabilecek olup tercihte bulundukları programa kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Birden fazla program tercihinde bulunan adayların yalnızca birinci sıradaki program tercihi işleme alınacaktır. Dilekçesinde yer alan programa yerleşen ve bu programa da belirtilen sebeplerle kayıt hakkı kazanamayan adaylar bir sonraki yıl yerleşmiş aday olarak işleme alınacaklardır.

2021-YKS merkezi ilk yerleştirmede (genel yerleştirme) herhangi bir programa yerleşmeyip ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların, yukarıda belirtilen sebeplerle kayıt yaptıramamaları halinde, ek yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, 1. seçeneği seçmeleri halinde Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bir programı (BURSLU programlar hariç) tercih edebilecek olup hem genel yerleştirmede hem de ek yerleştirmede oluşan taban puanların (Ek yerleştirmede kontenjanı dolmayan bir programın tercih edilmesi durumunda ilgili programın merkezi ilk yerleştirmede oluşan en düşük puanının sağlanması gerekmektedir.) ve programa ait özel koşulların sağlanması halinde kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Talebi doğrultusunda tercih ettiği programa yerleşemeyen adayların bir sonraki yıl yerleşmemiş aday işlemi görmeleri sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, ilgili yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri ÖSYM’ye ulaştırmış olmaları gerekmektedir:

1- Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık olarak yazılmalıdır.).

2- İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi açık olarak yazılmalıdır.).

3- Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben durumunu ve tercihi açık olarak belirten dilekçesi (Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları gerekmektedir.).

Adayın programa kaydının yapılmasına engel durumun kılavuzda belirtilen tarihten sonra tespit edildiğinin ilgili kurum tarafından bir sonraki yılın YKS başvurusunun son gününe kadar ÖSYM’ye bildirilmesi ve adayın da ÖSYM’ye başvurması halinde ilgili aday, sonraki yıl yerleşmemiş aday olarak işleme alınacaktır. Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadırlar. Bu durumlarını belgelendiremeyen adaylar, yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybederler.