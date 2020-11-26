Üniversiteliler, YÖK'ün e-Kayıt sistemini sevdi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversite öğrencilerine okula gitmeden dijital kayıt yapma imkanı sunan e-Kayıt sistemi, ağustos ve eylülde e-Devlet'e girişlerin yüzde 85,3'ünü oluşturdu.



YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-Kayıt uygulaması, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe risklerini azaltmak amacıyla öğrencilerin de talepleri dikkate alınarak uzatılmıştı.

Bu süreçte, elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu YÖK'ün e-Kayıt kolaylığından yararlandı. Bu kapsamda, elektronik kayıt yapabilecek 729 bin 57 kişiden yüzde 86'sını oluşturan 627 bin 532'si, üniversite kaydını YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-Kayıt uygulamasıyla gerçekleştirdi.



- Dönemsel sunulan hizmetlerde en çok kullanım sayısına ulaştı

AA muhabirinin YÖK'ten aldığı bilgiye göre, e-Kayıt hizmetinin kullanılması, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "dönemsel sunulan hizmetler" başlığı altında e-Devlet kullanım oranlarını gösteren istatistiklerine de yansıdı.



Buna göre, ağustos ve eylülde YÖK'ün e-Devlet üzerinden verdiği e-Kayıt hizmetinin kullanım sayısı 3 milyon 920 bin 724 ile toplam kullanım sayısının yüzde 85,3'ünü oluşturdu. Ağustos ve eylülde 10 kişiden 8'i e-Devlet'i YÖK'ün dijital kayıt sistemi için kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Veri İhtiyaç Envanteri çalışmasına göre, YÖK ve üniversiteler, en çok veri talep edilen kurumlar arasında üst sırada yer aldı. Bu bağlamda, en çok ihtiyaç duyulan veri olarak da "diploma bilgisi" öne çıktı.

- Yükseköğretimde dijital dönüşüm

YÖK'te son yıllarda dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine çalışmalar yürütülerek, yükseköğretim alanında dijital ortamda yenilikçi birçok uygulama hayata geçirildi.

"Üniversite e-Kayıt", "yükseköğretim mezun belgesi", "denklik başvurusu", "okul tanıma belgesi", "öğrenci/doçentlik/öğretim elemanı belgesi", "doçentlik bilgi sistemi", "lisansüstü öğrencilerinin tez veri girişi" gibi e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetlerin yanında "YÖK Atlas", "YÖK Akademik", "YÖK Mobil", "YÖK Dersleri Platformu" ve "YÖK Sanal Laboratuvarı" gibi web tabanlı yeni dijital uygulamalara da imza atıldı.